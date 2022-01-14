https://ria.ru/20220114/ubiystvo-1767804141.html
В Иркутской области в общежитии нашли тело девушки
В Иркутской области в общежитии нашли тело девушки - РИА Новости, 14.01.2022
В Иркутской области в общежитии нашли тело девушки
В Усть-Илимске обнаружили тело 25-летней девушки, подозреваемого в убийстве задержали, сообщает управление СК по Иркутской области. РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:33
2022-01-14T11:33
2022-01-14T15:42
происшествия
иркутская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ИРКУТСК, 14 янв – РИА Новости. В Усть-Илимске обнаружили тело 25-летней девушки, подозреваемого в убийстве задержали, сообщает управление СК по Иркутской области.Погибшую нашли в комнате общежития, расположенного на улице Наймушина.По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть девушки произошла 12 января и носит криминальный характер. Имущество из ее комнаты похитили. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.Следователи СК и сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался 24-летний уроженец Братска, проживающий в том же общежитии, что и погибшая девушка."Молодой человек задержан. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", — рассказали в ведомстве.В его комнате также нашли похищенные вещи.
https://ria.ru/20220111/ubiystvo-1767394420.html
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происшествия, иркутская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
11:33 14.01.2022 (обновлено: 15:42 14.01.2022)
В Иркутской области в общежитии нашли тело девушки
В Иркутской области задержали подозреваемого в убийстве девушки в общежитии