https://ria.ru/20220114/ssha-1767899024.html

Двуличное поведение США привело немцев в ярость

Немцы раскритиковали советника президента США, пригрозившего России - РИА Новости, 14.01.2022

Двуличное поведение США привело немцев в ярость

Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали советника президента США Джейка Салливана, который пригрозил "решительным ответом", если Россия разместит... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T17:52

2022-01-14T17:52

2022-01-14T17:57

украина

сша

ирак

нато

латинская америка

ситуация на украине

россия

джейк салливан

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МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. Читатели немецкого журнала Der Spiegel раскритиковали советника президента США Джейка Салливана, который пригрозил "решительным ответом", если Россия разместит военную инфраструктуру в Латинской Америке.Многие пользователи посчитали, что Вашингтон пытается запретить России делать то, на что сам охотно идет: по их мнению, такое поведение говорит о двойных стандартах."Вообще-то пока угрожает только Запад. Россия говорит, что нападать не собирается. Но Запад грозит серьезными последствиями. НАТО расширяется на восток, к порогу России. А вот если Россия станет делать нечто подобное вблизи США, то они будут "действовать решительно". Это что такое? Запад говорит, что Украина — суверенное государство и имеет право приглашать США. Но Венесуэле и Кубе запрещают приглашать русских. Постепенно всем станет ясно, что тут что-то не так", — выразил мнение MrSpock."Когда я слышу подобные заявления из США, то иногда бросаю взгляд на карту мира, чтобы посмотреть, где же собственно находятся Соединенные Штаты. Они так далеко! Почему же США хотят командовать по всему миру и не дают европейцам самими решать свои европейские проблемы?" — задался вопросом Kritikwichtel."Все как тогда, во время Войны в Ираке. Лгут и изворачиваются, чтобы вести войну", — отметил Gerechter."НАТО и американцы постоянно повторяют мантру, что каждая страна может сама решать, кого она возьмет себе в партнеры и каких солдат и вооружение пустит на свою территорию. Почему же тогда США собираются "действовать решительно" в случае размещения российских войск на Кубе и в Венесуэле?" — возмутился Spiegelbildlich."Слово "непоколебимо" знакомо мне по документам Второй мировой войны. Оно употреблялось, когда речь шла о пути к смерти и разрушению", — подытожили читатели.В последнее время киевские власти и Запад постоянно обвиняют Россию в том, что она якобы готовит вторжение на Украину. В Москве эти претензии неоднократно опровергали, подчеркивая, что они нужны только как предлог, чтобы стянуть к российским границам больше сил и техники НАТО. В Кремле не раз заявляли, что не вынашивают никаких агрессивных планов и никому не угрожают, а перемещение войск по российской территории не должно никого волновать.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220114/nato-1767804968.html

https://ria.ru/20220114/nato-1767897268.html

https://ria.ru/20220114/nato-1767830036.html

украина

сша

ирак

латинская америка

россия

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украина, сша, ирак, нато, латинская америка, ситуация на украине, россия, джейк салливан