https://ria.ru/20220114/sanki-1767841991.html

В Серпухове оштрафовали водителя легковушки, катавшего людей на санках

В Серпухове оштрафовали водителя легковушки, катавшего людей на санках - РИА Новости, 14.01.2022

В Серпухове оштрафовали водителя легковушки, катавшего людей на санках

Водитель легкового автомобиля в Серпухове, катавшего двух людей на санках, привлечен к административной ответственности, с "пассажирами" проведена беседа,... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T14:04

2022-01-14T14:04

2022-01-14T14:10

происшествия

серпухов

татьяна петрова

московская область (подмосковье)

авто

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля в Серпухове, катавшего двух людей на санках, привлечен к административной ответственности, с "пассажирами" проведена беседа, сообщила журналистам начальник пресс-службы ГУМВД России по Московской области Татьяна Петрова."В ходе изучения видео, размещенного в сети интернет, на котором двое граждан зацепились санками за легковой автомобиль и проехали по дороге в городском округе Серпухов, сотрудниками полиции установлены все участники инцидента. За данное правонарушение 22-летний водитель автомобиля привлечен к административной ответственности согласно ч.2 ст. 12.23 КоАП РФ", - сказала она.Кроме того, с двумя гражданами 22 и 23 лет, которые передвигались на санках, проведена беседа по соблюдению ПДД.Протокол по ч.2 ст. 12.23 КоАП РФ (Нарушение правил перевозки людей) влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

https://ria.ru/20211031/sochi-1757099894.html

https://ria.ru/20220112/tula-1767515843.html

серпухов

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, серпухов, татьяна петрова, московская область (подмосковье), авто, россия