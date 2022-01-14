После беспорядков в Алма-Ате семь человек остаются пропавшими без вести
Полиция: после массовых беспорядков в Алма-Ате семь человек остаются пропавшими без вести
Разбитые витрины магазина в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 14 янв — РИА Новости. Правоохранительные органы Алма-Аты ведут поиск семи человек, пропавших в дни массовых беспорядков в городе, сообщает местный департамент полиции.
"С 4 января 22 человека официально числятся как без вести пропавшими. О них официально заявляли в полицию. Из них нашлось 15 человек. Местонахождение остальных 7 человек устанавливается. По всем случаям заведены розыскные дела, проводятся оперативные-поисковые мероприятия", — пишет со ссылкой на полицию Алма-Аты Telegram-канал "Алматинская трагедия", созданный в Казахстане для распространения официальной информации.
В департаменте полиции посоветовали обращаться по пропавшим в городе гражданам в управления полиции районов по месту жительства или районов, где пропавшего видели в последний раз.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года — жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.