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ВТБ поздравил "КАМАЗ-мастер" с победой в ралли-марафоне "Дакар-2022"

ВТБ поздравил "КАМАЗ-мастер" с победой в ралли-марафоне "Дакар-2022" - РИА Новости, 14.01.2022

ВТБ поздравил "КАМАЗ-мастер" с победой в ралли-марафоне "Дакар-2022"

Выступающий генеральным спонсором раллийной команды "КАМАЗ-мастер" банк ВТБ поздравил команду "КАМАЗ-мастер" с триумфальной победой завершившегося ралли-рейда... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T15:21

2022-01-14T15:21

2022-01-14T15:21

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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Выступающий генеральным спонсором раллийной команды "КАМАЗ-мастер" банк ВТБ поздравил команду "КАМАЗ-мастер" с триумфальной победой завершившегося ралли-рейда "Дакар", все призовые места в зачете грузовиков вновь заняли участники "КАМАЗ-мастер", сообщает пресс-служба банка.ВТБ с 2005 года выступает генспонсором команды в рамках общебанковской программы "Спортивная страна". На счету "КАМАЗ-мастер" теперь 19 побед в легендарном ралли-марафоне "Дакар"."Команда “КАМАЗ-мастер” традиционно считается одними из главных фаворитов ралли-рейда “Дакар”. Экипажи российской команды в борьбе со сложными соперниками не раз одерживали победы, и мы рады, что этот год не стал исключением! Банк ВТБ высоко ценит многолетние партнерские отношения с командой. Мы от всей души поздравляем экипажи наших спортсменов и всех членов команды “КАМАЗ-мастер” с очередным триумфом и заслуженной победой", — прокомментировал достижения российской команды старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.

https://rsport.ria.ru/20220113/basketbol-1767693983.html

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