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ВТБ поздравил "КАМАЗ-мастер" с победой в ралли-марафоне "Дакар-2022"
ВТБ поздравил "КАМАЗ-мастер" с победой в ралли-марафоне "Дакар-2022" - РИА Новости, 14.01.2022
ВТБ поздравил "КАМАЗ-мастер" с победой в ралли-марафоне "Дакар-2022"
Выступающий генеральным спонсором раллийной команды "КАМАЗ-мастер" банк ВТБ поздравил команду "КАМАЗ-мастер" с триумфальной победой завершившегося ралли-рейда... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T15:21
2022-01-14T15:21
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Выступающий генеральным спонсором раллийной команды "КАМАЗ-мастер" банк ВТБ поздравил команду "КАМАЗ-мастер" с триумфальной победой завершившегося ралли-рейда "Дакар", все призовые места в зачете грузовиков вновь заняли участники "КАМАЗ-мастер", сообщает пресс-служба банка.ВТБ с 2005 года выступает генспонсором команды в рамках общебанковской программы "Спортивная страна". На счету "КАМАЗ-мастер" теперь 19 побед в легендарном ралли-марафоне "Дакар"."Команда “КАМАЗ-мастер” традиционно считается одними из главных фаворитов ралли-рейда “Дакар”. Экипажи российской команды в борьбе со сложными соперниками не раз одерживали победы, и мы рады, что этот год не стал исключением! Банк ВТБ высоко ценит многолетние партнерские отношения с командой. Мы от всей души поздравляем экипажи наших спортсменов и всех членов команды “КАМАЗ-мастер” с очередным триумфом и заслуженной победой", — прокомментировал достижения российской команды старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.
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новости компаний - экономика, саудовская аравия, втб, россия
15:21 14.01.2022
 

ВТБ поздравил "КАМАЗ-мастер" с победой в ралли-марафоне "Дакар-2022"

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 14.01.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 14 янв – РИА Новости. Выступающий генеральным спонсором раллийной команды "КАМАЗ-мастер" банк ВТБ поздравил команду "КАМАЗ-мастер" с триумфальной победой завершившегося ралли-рейда "Дакар", все призовые места в зачете грузовиков вновь заняли участники "КАМАЗ-мастер", сообщает пресс-служба банка.
ВТБ с 2005 года выступает генспонсором команды в рамках общебанковской программы "Спортивная страна". На счету "КАМАЗ-мастер" теперь 19 побед в легендарном ралли-марафоне "Дакар".
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"Команда “КАМАЗ-мастер” традиционно считается одними из главных фаворитов ралли-рейда “Дакар”. Экипажи российской команды в борьбе со сложными соперниками не раз одерживали победы, и мы рады, что этот год не стал исключением! Банк ВТБ высоко ценит многолетние партнерские отношения с командой. Мы от всей души поздравляем экипажи наших спортсменов и всех членов команды “КАМАЗ-мастер” с очередным триумфом и заслуженной победой", — прокомментировал достижения российской команды старший вице-президент банка ВТБ Виктор Лукьянов.
 
Новости компаний - ЭкономикаСаудовская АравияВТБРоссия
 
 
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