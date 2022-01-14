https://ria.ru/20220114/pogoda-1767774780.html

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу - РИА Новости, 14.01.2022

Синоптик рассказал о погоде в Москве в пятницу

Облачная погода с температурой до плюс 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T08:27

2022-01-14T08:27

2022-01-14T09:47

общество

москва

погода

александр синенков

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Облачная погода с температурой до плюс 3 градусов ожидается в Москве в пятницу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Мы ожидаем сегодня облачную погоду, временами осадки - дождь, мокрый снег, гололед может быть", - рассказал эксперт.По его словам, максимальная температура в столице будет находится в диапазоне плюс 1-3 градуса, и от плюс 3 до минус 2 градусов - по области."Ветер северо-западный и порывистый - 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление понизится до 717 миллиметров ртутного столба - это будет рекордное давление для этого дня за последние 70 лет", - добавил Синенков.

https://radiosputnik.ria.ru/20220113/pogoda-1767673174.html

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общество, москва, погода, александр синенков