https://ria.ru/20220114/podmoskove-1767935874.html

Подмосковье лидирует в реализации федпроекта формирования городской среды

Подмосковье лидирует в реализации федпроекта формирования городской среды - РИА Новости, 14.01.2022

Подмосковье лидирует в реализации федпроекта формирования городской среды

Подмосковье заняло первое место в России по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году согласно рейтингу Минстроя РФ, РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T22:35

2022-01-14T22:35

2022-01-14T22:35

новости подмосковья

общество

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Подмосковье заняло первое место в России по реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" в 2020 году согласно рейтингу Минстроя РФ, сообщает пресс-служба облправительства.В рейтинге участвовали 83 субъекта РФ за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, которые не являются получателями средств федерального бюджета на поддержку муниципальных программ.Рейтинг составлен на основе 39 показателей, среди которых - доля муниципальных образований, синхронизировавших благоустройство с другими программами, оценка жителями изменений городской среды, количество проектов, ставших победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, создание центров компетенций.Как отметили в пресс-службе, в 2020 году в Московской области привели в порядок 35 общественных территорий, в 14 парках культуры и отдыха обновили парковую инфраструктуру. Кроме того, комплексно благоустроены 687 дворовых территорий."В Подмосковье создано первое в России министерство благоустройства, которое централизует все процессы и контролирует ход работ на объектах. Благодаря уникальному комплексному подходу и стандартам, которые разрабатывает и внедряет министерство, программа комфортной городской среды достигает высоких результатов, которые мы наблюдаем уже 4-й год подряд", - приводится в сообщении комментарий члена экспертного совета по комфортной городской среде при Минстрое РФ Юрия Шередеги.

https://ria.ru/20211202/blagoustroystvo-1761836862.html

https://ria.ru/20211126/napravlenie-1760857610.html

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общество, московская область (подмосковье), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), россия