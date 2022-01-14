https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767804684.html
В России за сутки от COVID-19 умерли 739 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 739 человек - РИА Новости, 14.01.2022
В России за сутки от COVID-19 умерли 739 человек
За сутки в России подтверждены 739 смертей с COVID-19, за все время - 319 911, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:34
2022-01-14T11:34
2022-01-14T11:34
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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 739 смертей с COVID-19, за все время - 319 911, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 739 смертей... За весь период по России умерло 319 911 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 69 человек, в Санкт-Петербурге - 61, Подмосковье - 40.
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В России за сутки от COVID-19 умерли 739 человек
В России за сутки от COVID-19 умерли 739 человек, за все время — 319 911