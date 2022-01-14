https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767804684.html

В России за сутки от COVID-19 умерли 739 человек

В России за сутки от COVID-19 умерли 739 человек - РИА Новости, 14.01.2022

В России за сутки от COVID-19 умерли 739 человек

За сутки в России подтверждены 739 смертей с COVID-19, за все время - 319 911, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:34

2022-01-14T11:34

2022-01-14T11:34

распространение коронавируса

общество

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

коронавирусы

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1b/1586655449_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ed279e7d57c36024fde3a846f254ed0a.jpg

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 739 смертей с COVID-19, за все время - 319 911, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 739 смертей... За весь период по России умерло 319 911 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве умерли 69 человек, в Санкт-Петербурге - 61, Подмосковье - 40.

https://ria.ru/20220114/koronavirus-1767783906.html

санкт-петербург

московская область (подмосковье)

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии