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Лавров оценил перспективы достижения согласия по гарантиям безопасности

Лавров оценил перспективы достижения согласия по гарантиям безопасности - РИА Новости, 14.01.2022

Лавров оценил перспективы достижения согласия по гарантиям безопасности

Перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США, при этом Москва подчеркивает, что хотела бы получить реакцию по... РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:32

2022-01-14T11:32

2022-01-14T11:40

в мире

сша

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США, при этом Москва подчеркивает, что хотела бы получить реакцию по каждой статье предложенных проектов документов, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют. Если откровенно говорить, конечно, все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками... это все отговорки и попытки затянуть процесс", - заявил Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости."Мы хотим видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию", - добавил он.

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в мире, сша, сергей лавров, россия