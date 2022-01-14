https://ria.ru/20220114/bezopasnost-1767803865.html
Лавров оценил перспективы достижения согласия по гарантиям безопасности
Лавров оценил перспективы достижения согласия по гарантиям безопасности - РИА Новости, 14.01.2022
Лавров оценил перспективы достижения согласия по гарантиям безопасности
Перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США, при этом Москва подчеркивает, что хотела бы получить реакцию по... РИА Новости, 14.01.2022
2022-01-14T11:32
2022-01-14T11:32
2022-01-14T11:40
в мире
сша
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767128772_0:19:3444:1956_1920x0_80_0_0_088739dc2cc0a897bef58bd92cd98244.jpg
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США, при этом Москва подчеркивает, что хотела бы получить реакцию по каждой статье предложенных проектов документов, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют. Если откровенно говорить, конечно, все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками... это все отговорки и попытки затянуть процесс", - заявил Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости."Мы хотим видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию", - добавил он.
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0a/1767128772_342:0:3073:2048_1920x0_80_0_0_15a083e56f89351cfc223a425a120370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сергей лавров, россия
11:32 14.01.2022 (обновлено: 11:40 14.01.2022)
Лавров оценил перспективы достижения согласия по гарантиям безопасности
Глава МИД Лавров: перспективы достижения согласия по гарантиям безопасности зависят от США
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости.
Перспективы достижения согласия по предложениям России о гарантиях безопасности зависят от США, при этом Москва подчеркивает, что хотела бы получить реакцию по каждой статье предложенных проектов документов, заявил в пятницу глава МИД РФ Сергей Лавров
.
"Мы ожидаем письменной реакции, у нас есть основания полагать, что наши партнеры уяснили необходимость сделать это быстро, конкретно, на бумаге, и уяснили, что мы не будем ждать бесконечно, а планы замотать этот процесс, конечно же, существуют. Если откровенно говорить, конечно, все понимают, что перспективы достижения согласия зависят от США. И что бы нам ни говорили о необходимости консультироваться с союзниками... это все отговорки и попытки затянуть процесс", - заявил Лавров в ходе ежегодной пресс-конференции, отвечая на вопрос РИА Новости.
"Мы хотим видеть позиции на бумаге, постатейно, по каждому нашему пункту в обоих документах хотим получить реакцию", - добавил он.