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Россия готовится к любому ответу США и НАТО по гарантиям, заявил Лавров

Россия готовится к любому ответу США и НАТО по гарантиям, заявил Лавров - РИА Новости, 14.01.2022

Россия готовится к любому ответу США и НАТО по гарантиям, заявил Лавров

РФ готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. РИА Новости, 14.01.2022

2022-01-14T11:19

2022-01-14T11:19

2022-01-14T11:30

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МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. РФ готовится к любому развитию событий, пока ждет ответа от США и НАТО по гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.По его словам, ответы должны быть письменными."Тем временем мы продолжим работу над тем, чтобы мы все были готовы на случай любого развития событий. В целом мы убеждены, что если есть добрая воля, если есть готовность к компромиссам, то всегда можно найти взаимоприемлемые решения", - сказал министр в ходе пресс-конференции по итогам 2021 года.В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. В среду, 12 января, в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО. Встреча прошла в развитие переговоров по гарантиям безопасности между Россией и США, которые состоялись 9-10 января в Женеве. В четверг в Вене прошли консультации на площадке ОБСЕ по российским предложениям о гарантиях безопасности.

сша

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в мире, сша, нато, россия, вена, сергей лавров, совет россия-нато, обсе