https://ria.ru/20220114/beriya-1767795592.html

"Девушки бесследно исчезали". Страшные истории дома Лаврентия Берии

"Девушки бесследно исчезали". Страшные истории дома Лаврентия Берии - РИА Новости, 14.01.2022

"Девушки бесследно исчезали". Страшные истории дома Лаврентия Берии

“Иногда ночью рядом с домом появляется машина-призрак, хлопают дверцы, и звучит сдавленный женский крик…”. Дом в центре Москвы, где жил Лаврентий Берия, окутан мрачными легендами: якобы там бесследно исчезали молодые девушки, а по комнатам до сих пор ходит полноватый призрак в пенсне и портит бумаги расположенного там посольства Туниса.

2022-01-14T12:00

2022-01-14T12:00

2022-01-14T12:00

какая-то мистика

подкаст

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"Девушки бесследно исчезали". Страшные истории дома Лаврентия Берии “Иногда ночью рядом с домом появляется машина-призрак, хлопают дверцы, и звучит сдавленный женский крик…”. Дом в центре Москвы, где жил Лаврентий Берия, окутан мрачными легендами: якобы там бесследно исчезали молодые девушки, а по комнатам до сих пор ходит полноватый призрак в пенсне и портит бумаги расположенного там посольства Туниса. audio/mpeg

"Девушки бесследно исчезали". Страшные истории дома Лаврентия Берии “Иногда ночью рядом с домом появляется машина-призрак, хлопают дверцы, и звучит сдавленный женский крик…”. Дом в центре Москвы, где жил Лаврентий Берия, окутан мрачными легендами: якобы там бесследно исчезали молодые девушки, а по комнатам до сих пор ходит полноватый призрак в пенсне и портит бумаги расположенного там посольства Туниса. audio/mpeg

Как появились страшные легенды о доме Берии, любвеобильности наркома и его жертвах? И имеют ли они основания на самом деле? Рассказывает москвовед и экскурсовод проектов “Cosy Moscow” и “Москва, которой нет” Ирина Левина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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