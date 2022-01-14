https://ria.ru/20220114/beriya-1767795592.html
"Девушки бесследно исчезали". Страшные истории дома Лаврентия Берии
"Девушки бесследно исчезали". Страшные истории дома Лаврентия Берии - РИА Новости, 14.01.2022
"Девушки бесследно исчезали". Страшные истории дома Лаврентия Берии
“Иногда ночью рядом с домом появляется машина-призрак, хлопают дверцы, и звучит сдавленный женский крик…”. Дом в центре Москвы, где жил Лаврентий Берия, окутан мрачными легендами: якобы там бесследно исчезали молодые девушки, а по комнатам до сих пор ходит полноватый призрак в пенсне и портит бумаги расположенного там посольства Туниса.
2022-01-14T12:00
2022-01-14T12:00
2022-01-14T12:00
какая-то мистика
подкаст
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767795446_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_00f5b1fd9c8dbfb5ba29af70917ca542.jpg
"Девушки бесследно исчезали". Страшные истории дома Лаврентия Берии
“Иногда ночью рядом с домом появляется машина-призрак, хлопают дверцы, и звучит сдавленный женский крик…”. Дом в центре Москвы, где жил Лаврентий Берия, окутан мрачными легендами: якобы там бесследно исчезали молодые девушки, а по комнатам до сих пор ходит полноватый призрак в пенсне и портит бумаги расположенного там посольства Туниса.
audio/mpeg
"Девушки бесследно исчезали". Страшные истории дома Лаврентия Берии
“Иногда ночью рядом с домом появляется машина-призрак, хлопают дверцы, и звучит сдавленный женский крик…”. Дом в центре Москвы, где жил Лаврентий Берия, окутан мрачными легендами: якобы там бесследно исчезали молодые девушки, а по комнатам до сих пор ходит полноватый призрак в пенсне и портит бумаги расположенного там посольства Туниса.
audio/mpeg
Как появились страшные легенды о доме Берии, любвеобильности наркома и его жертвах? И имеют ли они основания на самом деле? Рассказывает москвовед и экскурсовод проектов “Cosy Moscow” и “Москва, которой нет” Ирина Левина.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — Apple Podcasts, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0e/1767795446_251:0:1036:589_1920x0_80_0_0_b5572bc0bac17359d2767e37a62ca6b0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подкаст, аудио
"Девушки бесследно исчезали". Страшные истории дома Лаврентия Берии
“Иногда ночью рядом с домом появляется машина-призрак, хлопают дверцы, и звучит сдавленный женский крик…”. Дом в центре Москвы, где жил Лаврентий Берия, окутан мрачными легендами: якобы там бесследно исчезали молодые девушки, а по комнатам до сих пор ходит полноватый призрак в пенсне и портит бумаги расположенного там посольства Туниса.