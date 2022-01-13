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В США женщина с дробовиком приехала к полиции Капитолия, требуя разговора
В США женщина с дробовиком приехала к полиции Капитолия, требуя разговора - РИА Новости, 13.01.2022
В США женщина с дробовиком приехала к полиции Капитолия, требуя разговора
Женщина с ружьями и заряженным дробовиком накануне припарковалась у офиса полиции Капитолия, требуя разговора, ее привлекут за незаконное хранение боеприпасов,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T20:58
2022-01-13T20:58
в мире
сша
капитолий
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Женщина с ружьями и заряженным дробовиком накануне припарковалась у офиса полиции Капитолия, требуя разговора, ее привлекут за незаконное хранение боеприпасов, сообщает охраняющая здание конгресса полиция.Как сообщается, в середине дня накануне женщина припарковала свой пикап напротив штаб-квартиры полиции Капитолия, которая находится на незначительном удалении от здания американского конгресса."Она заявила офицерам, что приехала из штата Мичиган и хочет поговорить по поводу информации, которой она располагает относительно 6 января 2021 года", - говорится в сообщении.В ходе общения с женщиной полицейский заметил оружие. "Пока нет доказательств, что 58-летняя женщина приехала, чтобы что-то сделать, кроме разговора. Его деталей мы привести не можем, потому что они стали частью расследования", - говорится в сообщении.Женщину обвинили в незаконном хранении и перевозке оружия и незарегистрированных боеприпасов.
https://ria.ru/20220109/oruzhie-1767023626.html
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в мире, сша, капитолий
20:58 13.01.2022
 
В США женщина с дробовиком приехала к полиции Капитолия, требуя разговора

В США вооруженная дробовиком женщина приехала к полиции Капитолия и требовала поговорить

© РИА Новости / Юки Ивамура / Перейти в фотобанкПолицейские у здания Капитолия США
Полицейские у здания Капитолия США - РИА Новости, 1920, 13.01.2022
© РИА Новости / Юки Ивамура
Перейти в фотобанк
Полицейские у здания Капитолия США
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ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Женщина с ружьями и заряженным дробовиком накануне припарковалась у офиса полиции Капитолия, требуя разговора, ее привлекут за незаконное хранение боеприпасов, сообщает охраняющая здание конгресса полиция.

"Вместе с боеприпасами из грузовика изъяли следующее: незаряженное ружье Remington Nylon, незаряженное ружье Connecticut Valley Arms, ружье Gamo и заряженный дробовик Mossberg", - говорится в сообщении, размещенном на сайте полиции Капитолия.

Как сообщается, в середине дня накануне женщина припарковала свой пикап напротив штаб-квартиры полиции Капитолия, которая находится на незначительном удалении от здания американского конгресса.
"Она заявила офицерам, что приехала из штата Мичиган и хочет поговорить по поводу информации, которой она располагает относительно 6 января 2021 года", - говорится в сообщении.
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В ходе общения с женщиной полицейский заметил оружие. "Пока нет доказательств, что 58-летняя женщина приехала, чтобы что-то сделать, кроме разговора. Его деталей мы привести не можем, потому что они стали частью расследования", - говорится в сообщении.
Женщину обвинили в незаконном хранении и перевозке оружия и незарегистрированных боеприпасов.
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