https://ria.ru/20220113/zhenschina-1767749915.html
В США женщина с дробовиком приехала к полиции Капитолия, требуя разговора
В США женщина с дробовиком приехала к полиции Капитолия, требуя разговора - РИА Новости, 13.01.2022
В США женщина с дробовиком приехала к полиции Капитолия, требуя разговора
Женщина с ружьями и заряженным дробовиком накануне припарковалась у офиса полиции Капитолия, требуя разговора, ее привлекут за незаконное хранение боеприпасов,... РИА Новости, 13.01.2022
2022-01-13T20:58
2022-01-13T20:58
2022-01-13T20:58
в мире
сша
капитолий
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926183_0:95:2976:1769_1920x0_80_0_0_076715c5c3990e634b9dcc32cf83a314.jpg
ВАШИНГТОН, 13 янв - РИА Новости. Женщина с ружьями и заряженным дробовиком накануне припарковалась у офиса полиции Капитолия, требуя разговора, ее привлекут за незаконное хранение боеприпасов, сообщает охраняющая здание конгресса полиция.Как сообщается, в середине дня накануне женщина припарковала свой пикап напротив штаб-квартиры полиции Капитолия, которая находится на незначительном удалении от здания американского конгресса."Она заявила офицерам, что приехала из штата Мичиган и хочет поговорить по поводу информации, которой она располагает относительно 6 января 2021 года", - говорится в сообщении.В ходе общения с женщиной полицейский заметил оружие. "Пока нет доказательств, что 58-летняя женщина приехала, чтобы что-то сделать, кроме разговора. Его деталей мы привести не можем, потому что они стали частью расследования", - говорится в сообщении.Женщину обвинили в незаконном хранении и перевозке оружия и незарегистрированных боеприпасов.
https://ria.ru/20220109/oruzhie-1767023626.html
https://ria.ru/20220111/zaderzhanie-1767356618.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/14/1593926183_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_c183b7dc127a22958c62adc58c89e5a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, капитолий
В США женщина с дробовиком приехала к полиции Капитолия, требуя разговора
В США вооруженная дробовиком женщина приехала к полиции Капитолия и требовала поговорить