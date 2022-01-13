https://ria.ru/20220113/omikron-shtamm-1767646627.html

В Якутии выявили первый случай омикрон-штамма коронавируса

В Якутии выявили первый случай омикрон-штамма коронавируса - РИА Новости, 13.01.2022

В Якутии выявили первый случай омикрон-штамма коронавируса

Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Якутии, сообщил оперативный штаб республики в Telegram. РИА Новости, 13.01.2022

2022-01-13T13:02

2022-01-13T13:02

2022-01-13T14:41

распространение коронавируса

якутск

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

михаил мурашко

анна попова

коронавирусы

россия

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ЯКУТСК, 13 янв – РИА Новости. Первый случай заражения штаммом коронавируса "омикрон" выявлен в Якутии, сообщил оперативный штаб республики в Telegram."В республике выявлен первый завозной случай заражения вирусом "омикрон". Установлен круг контактных лиц. Поликлиники начали осмотр и забор анализов", - цитируются в сообщении слова заместителя председателя правительства республики Ольги Балабкиной на брифинге оперштаба.Вице-премьер добавила, что заболевшая "омикроном" якутянка вернулась с отдыха за границей, она имеет постоянный медицинский отвод и поэтому не вакцинирована. У всех контактных взяты анализы. "Подготовлены отдельные изолированные палаты в инфекционных стационарах и развёрнут обсерватор", - сказала она.По данным оперштаба, за последние сутки в Якутии выявлено 147 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 88 – в Якутске.Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что случаи штамма коронавируса "омикрон" уже зарегистрированы в ряде регионов РФ. По ее словам, случаи завоза "омикрона" в РФ зарегистрированы из 25 стран. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в свою очередь заявил, что ситуация с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в других странах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме.

https://ria.ru/20220113/koronavirus-1767607100.html

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якутск

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якутск, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса