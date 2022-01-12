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В Госдуме сравнили Вашингтон со слоном в посудной лавке

В Госдуме сравнили Вашингтон со слоном в посудной лавке - РИА Новости, 12.01.2022

В Госдуме сравнили Вашингтон со слоном в посудной лавке

Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие переговоры РФ и США в Женеве, заявил, что США больше похожи на слона в посудной лавке, разрушающего РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T08:34

2022-01-12T08:34

2022-01-12T08:54

вашингтон (город)

сша

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вячеслав володин

госдума рф

совет россия-нато

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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие переговоры РФ и США в Женеве, заявил, что США больше похожи на слона в посудной лавке, разрушающего систему обеспечения международной безопасности.РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.По его словам, именно США в одностороннем порядке вышли из важнейших международных соглашений, позволявших сохранять военно-стратегический баланс в мире, "из Договора по ПРО, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу".

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