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В Госдуме сравнили Вашингтон со слоном в посудной лавке
В Госдуме сравнили Вашингтон со слоном в посудной лавке - РИА Новости, 12.01.2022
В Госдуме сравнили Вашингтон со слоном в посудной лавке
Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие переговоры РФ и США в Женеве, заявил, что США больше похожи на слона в посудной лавке, разрушающего РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T08:34
2022-01-12T08:34
2022-01-12T08:54
вашингтон (город)
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МОСКВА, 12 янв – РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя прошедшие переговоры РФ и США в Женеве, заявил, что США больше похожи на слона в посудной лавке, разрушающего систему обеспечения международной безопасности.РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.По его словам, именно США в одностороннем порядке вышли из важнейших международных соглашений, позволявших сохранять военно-стратегический баланс в мире, "из Договора по ПРО, Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, Договора по открытому небу".
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вашингтон (город), сша, вена, вячеслав володин, госдума рф, совет россия-нато, россия
08:34 12.01.2022 (обновлено: 08:54 12.01.2022)
В Госдуме сравнили Вашингтон со слоном в посудной лавке
Спикер Володин: Вашингтон как слон в посудной лавке - разрушает систему безопасности