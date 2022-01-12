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Липецкая область
https://ria.ru/20220112/rekonstruktsiya-1767571181.html
Реконструкция театра кукол началась в Липецкой области
Реконструкция театра кукол началась в Липецкой области - РИА Новости, 12.01.2022
Реконструкция театра кукол началась в Липецкой области
ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Масштабная реконструкция центрального театра кукол началась в Липецкой области в рамках нацпроекта "Культура", на ремонт выделено... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T21:04
2022-01-12T21:04
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Масштабная реконструкция центрального театра кукол началась в Липецкой области в рамках нацпроекта "Культура", на ремонт выделено почти 120 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.По словам губернатора, работы продлятся до конца года. Театр располагается в здании бывшего Дома культуры советских времен, отделанном в соответствующем стиле. Последний ремонт там был полтора десятка лет назад. В ходе начавшейся реконструкции будет отреставрирован фасад здания, обновят сцену и сделают ее ниже. Театральные помещения оборудуют автоматической системой пожаротушения, благоустроят сквер возле здания."Липецкий театр кукол имеет интересную историю и свой индивидуальный стиль. Мы заботимся о том, чтобы работникам театра было комфортно воплощать свои оригинальные идеи в жизнь, а зрители могли в полной мере проникнуться творческой атмосферой", –сказал Артамонов.Из-за ремонта сцены спектакли театра были перенесены в Липецкий областной краеведческий музей, однако уже вскоре труппа вернётся в здание театра и возобновит показы спектаклей на родной сцене. Сегодня в репертуаре театра кукол более 40 постановок. В ближайшее время актеры приступят к репетициям новых спектаклей "Сказке о попе и работнике его Балде" Александра Пушкина и "Ночь перед Рождеством" Николая Гоголя.
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липецкая область, игорь артамонов
21:04 12.01.2022
 

Реконструкция театра кукол началась в Липецкой области

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКукла-марионетка, архивное фото
Кукла-марионетка, архивное фото - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Кукла-марионетка, архивное фото
Читать ria.ru в
ЛИПЕЦК, 12 янв – РИА Новости. Масштабная реконструкция центрального театра кукол началась в Липецкой области в рамках нацпроекта "Культура", на ремонт выделено почти 120 миллионов рублей, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По словам губернатора, работы продлятся до конца года. Театр располагается в здании бывшего Дома культуры советских времен, отделанном в соответствующем стиле. Последний ремонт там был полтора десятка лет назад. В ходе начавшейся реконструкции будет отреставрирован фасад здания, обновят сцену и сделают ее ниже. Театральные помещения оборудуют автоматической системой пожаротушения, благоустроят сквер возле здания.
"Липецкий театр кукол имеет интересную историю и свой индивидуальный стиль. Мы заботимся о том, чтобы работникам театра было комфортно воплощать свои оригинальные идеи в жизнь, а зрители могли в полной мере проникнуться творческой атмосферой", –сказал Артамонов.
Из-за ремонта сцены спектакли театра были перенесены в Липецкий областной краеведческий музей, однако уже вскоре труппа вернётся в здание театра и возобновит показы спектаклей на родной сцене. Сегодня в репертуаре театра кукол более 40 постановок. В ближайшее время актеры приступят к репетициям новых спектаклей "Сказке о попе и работнике его Балде" Александра Пушкина и "Ночь перед Рождеством" Николая Гоголя.
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