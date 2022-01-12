https://ria.ru/20220112/qr-kod-1767478519.html

Эсеры предложили вводить QR-коды только при режиме ЧС

Эсеры предложили вводить QR-коды только при режиме ЧС - РИА Новости, 12.01.2022

Эсеры предложили вводить QR-коды только при режиме ЧС

Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме предлагает вводить QR-коды только в условиях режима чрезвычайной ситуации, такую поправку эсеры внесли в... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T12:46

2022-01-12T12:46

2022-01-12T12:46

распространение коронавируса

общество

вячеслав володин

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сергей миронов

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме предлагает вводить QR-коды только в условиях режима чрезвычайной ситуации, такую поправку эсеры внесли в палату ко второму чтению законопроекта о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов."Внесли в Госдуму поправку ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов. Предлагаем вводить ограничения для непривитых вакцинами граждан только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации, который предусматривает гарантии и ответственность властей за такие экстраординарные меры", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что официальное введение этого режима, то есть форс-мажора, защищает людей и организации, позволяет им рассчитывать на компенсации и другую помощь со стороны государства, которое в свою очередь должно быть последовательным в соблюдении их прав, гарантированных конституцией."Несмотря на вносимую поправку, я очень надеюсь, что все же до второго чтения закон вообще не дойдет – не будет необходимости, и людей услышат", - добавил он.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.

https://ria.ru/20220104/moshennichestvo-1766540536.html

https://ria.ru/20220112/qr-kod-1767472771.html

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