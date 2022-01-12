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https://ria.ru/20220112/qr-kod-1767478519.html
Эсеры предложили вводить QR-коды только при режиме ЧС
Эсеры предложили вводить QR-коды только при режиме ЧС - РИА Новости, 12.01.2022
Эсеры предложили вводить QR-коды только при режиме ЧС
Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме предлагает вводить QR-коды только в условиях режима чрезвычайной ситуации, такую поправку эсеры внесли в... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T12:46
2022-01-12T12:46
распространение коронавируса
общество
вячеслав володин
госдума рф
совет федерации рф
сергей миронов
здоровье - общество
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме предлагает вводить QR-коды только в условиях режима чрезвычайной ситуации, такую поправку эсеры внесли в палату ко второму чтению законопроекта о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов."Внесли в Госдуму поправку ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов. Предлагаем вводить ограничения для непривитых вакцинами граждан только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации, который предусматривает гарантии и ответственность властей за такие экстраординарные меры", - написал Миронов в своем Telegram-канале.Парламентарий отметил, что официальное введение этого режима, то есть форс-мажора, защищает людей и организации, позволяет им рассчитывать на компенсации и другую помощь со стороны государства, которое в свою очередь должно быть последовательным в соблюдении их прав, гарантированных конституцией."Несмотря на вносимую поправку, я очень надеюсь, что все же до второго чтения закон вообще не дойдет – не будет необходимости, и людей услышат", - добавил он.Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
https://ria.ru/20220104/moshennichestvo-1766540536.html
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общество, вячеслав володин, госдума рф, совет федерации рф, сергей миронов, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, партия "справедливая россия - за правду", qr-код
12:46 12.01.2022
 
Эсеры предложили вводить QR-коды только при режиме ЧС

Эсеры внесли ко второму чтению поправку о вводе QR-кодов только в условиях режима ЧС

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПосетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве
Посетитель предъявляет QR-код для проверки при входе в Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Фракция "Справедливая Россия – За правду" в Госдуме предлагает вводить QR-коды только в условиях режима чрезвычайной ситуации, такую поправку эсеры внесли в палату ко второму чтению законопроекта о введении ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, сообщил руководитель фракции Сергей Миронов.
"Внесли в Госдуму поправку ко второму чтению законопроекта о введении QR-кодов. Предлагаем вводить ограничения для непривитых вакцинами граждан только в случае объявления режима чрезвычайной ситуации, который предусматривает гарантии и ответственность властей за такие экстраординарные меры", - написал Миронов в своем Telegram-канале.
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Парламентарий отметил, что официальное введение этого режима, то есть форс-мажора, защищает людей и организации, позволяет им рассчитывать на компенсации и другую помощь со стороны государства, которое в свою очередь должно быть последовательным в соблюдении их прав, гарантированных конституцией.
"Несмотря на вносимую поправку, я очень надеюсь, что все же до второго чтения закон вообще не дойдет – не будет необходимости, и людей услышат", - добавил он.
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Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Законопроект внесли в Госдуму 12 ноября 2021 года. Согласно изначальной концепции, россияне обязывались предъявлять электронные сертификаты c QR-кодами о прививке от коронавируса в общественных местах, а также на железнодорожном и авиатранспорте. Позднее председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о снятии с рассмотрения проекта о введении QR-кодов на транспорте.
В середине декабря документ был одобрен Госдумой в первом чтении, после чего повторно направлен в регионы, Совет Федерации и кабмин для обсуждения ко второму чтению.
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
13 ноября 2021, 12:00Инфографика
QR-коды на транспорте и в общественных местах: суть новых законопроектов
Инфографика
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Распространение коронавирусаОбществоВячеслав ВолодинГосдума РФСовет Федерации РФСергей МироновЗдоровье - ОбществоКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииПартия "Справедливая Россия - за правду"QR-код
 
 
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