https://ria.ru/20220112/prokuratura-1767455386.html
Мишустин отметил вклад прокуроров в совершенствование законодательства
Мишустин отметил вклад прокуроров в совершенствование законодательства - РИА Новости, 12.01.2022
Мишустин отметил вклад прокуроров в совершенствование законодательства
Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении работникам прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием прокуратуры России отметил вклад... РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:00
2022-01-12T11:00
2022-01-12T11:00
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в поздравлении работникам прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием прокуратуры России отметил вклад прокуроров в совершенствование российского законодательства, сообщается на сайте кабмина.По словам Мишустина, с момента создания прокуратура стоит на страже закона, сохраняет и приумножает свои лучшие традиции, является важнейшим звеном правоохранительной системы, а также способствует укреплению основ российской государственности."И сегодня прокуратурой ведётся активная борьба с преступностью и экстремизмом, а также большая работа по противодействию коррупции, осуществляется надзор за расходованием бюджетных средств, эффективным использованием федеральной собственности. Вы надёжно защищаете интересы государства и наших граждан. Жёстко пресекаете нарушения в сфере оплаты труда и оказания медицинской помощи. Вносите весомый вклад в совершенствование отечественного законодательства, участвуете в подготовке правовых актов", - говорится в поздравлении.Мишустин отметил важность того, что прокуроры с большим вниманием относятся к проблемам людей, готовы всегда оказать помощь: "это укрепляет доверие к государственным структурам, помогает повышать раскрываемость преступлений".Как подчеркнул глава кабмина, каждого сотрудника прокуратуры отличает высокий профессионализм, целеустремлённость, преданность делу. Он также выразил уверенность, что честность, справедливость, беспристрастность и впредь будут для них главными принципами.Российский премьер пожелал прокурорам новых успехов и достижений в нелёгком труде на благо России и её граждан, а также крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. Перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Первым генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ягужинского.
https://radiosputnik.ria.ru/20220112/prokuratura-1763128699.html
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михаил мишустин, россия
Мишустин отметил вклад прокуроров в совершенствование законодательства
Премьер Мишустин поздравил работников российской прокуратуры с профессиональным праздником
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин
в поздравлении работникам прокуратуры с профессиональным праздником и 300-летием прокуратуры России
отметил вклад прокуроров в совершенствование российского законодательства, сообщается на сайте кабмина
.
По словам Мишустина, с момента создания прокуратура стоит на страже закона, сохраняет и приумножает свои лучшие традиции, является важнейшим звеном правоохранительной системы, а также способствует укреплению основ российской государственности.
"И сегодня прокуратурой ведётся активная борьба с преступностью и экстремизмом, а также большая работа по противодействию коррупции, осуществляется надзор за расходованием бюджетных средств, эффективным использованием федеральной собственности. Вы надёжно защищаете интересы государства и наших граждан. Жёстко пресекаете нарушения в сфере оплаты труда и оказания медицинской помощи. Вносите весомый вклад в совершенствование отечественного законодательства, участвуете в подготовке правовых актов", - говорится в поздравлении.
Мишустин отметил важность того, что прокуроры с большим вниманием относятся к проблемам людей, готовы всегда оказать помощь: "это укрепляет доверие к государственным структурам, помогает повышать раскрываемость преступлений".
Как подчеркнул глава кабмина, каждого сотрудника прокуратуры отличает высокий профессионализм, целеустремлённость, преданность делу. Он также выразил уверенность, что честность, справедливость, беспристрастность и впредь будут для них главными принципами.
Российский премьер пожелал прокурорам новых успехов и достижений в нелёгком труде на благо России и её граждан, а также крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия.
Российская прокуратура была учреждена 12 января 1722 года в соответствии с указом Петра I. Перед ней ставилась задача "уничтожить или ослабить зло, проистекающее из беспорядков в делах, неправосудия, взяточничества и беззакония". Первым генерал-прокурором Сената император назначил графа Павла Ягужинского.