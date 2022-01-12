https://ria.ru/20220112/nato-1767522133.html

В НАТО поприветствовали переговоры США и России по гарантиям безопасности

В НАТО поприветствовали переговоры США и России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 12.01.2022

В НАТО поприветствовали переговоры США и России по гарантиям безопасности

В НАТО приветствовали двусторонние консультации РФ и США по гарантиям безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T16:41

2022-01-12T16:41

2022-01-12T16:50

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йенс столтенберг

обсе

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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. В НАТО приветствовали двусторонние консультации РФ и США по гарантиям безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Я также приветствовал двусторонние консультации РФ и США и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Это возможности для конструктивных взаимодействий, которые нельзя упустить в целях безопасности в Европе", - заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета РФ - НАТО.

https://ria.ru/20220112/nato-1767516183.html

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