https://ria.ru/20220112/nato-1767522133.html
В НАТО поприветствовали переговоры США и России по гарантиям безопасности
В НАТО поприветствовали переговоры США и России по гарантиям безопасности - РИА Новости, 12.01.2022
В НАТО поприветствовали переговоры США и России по гарантиям безопасности
В НАТО приветствовали двусторонние консультации РФ и США по гарантиям безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T16:41
2022-01-12T16:41
2022-01-12T16:50
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БРЮССЕЛЬ, 12 янв - РИА Новости. В НАТО приветствовали двусторонние консультации РФ и США по гарантиям безопасности, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг."Я также приветствовал двусторонние консультации РФ и США и завтрашнюю встречу ОБСЕ. Это возможности для конструктивных взаимодействий, которые нельзя упустить в целях безопасности в Европе", - заявил Столтенберг в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета РФ - НАТО.
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в мире, сша, нато, россия, йенс столтенберг, обсе
16:41 12.01.2022 (обновлено: 16:50 12.01.2022)
В НАТО поприветствовали переговоры США и России по гарантиям безопасности
Столтенберг: НАТО поприветствовал двусторонние консультации США и России по безопасности