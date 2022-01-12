https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767458607.html
В Москве на аппаратах ИВЛ из-за COVID-19 находятся 500 человек
В Москве на аппаратах ИВЛ из-за COVID-19 находятся 500 человек - РИА Новости, 12.01.2022
В Москве на аппаратах ИВЛ из-за COVID-19 находятся 500 человек
В Москве на ИВЛ из-за COVID находятся 500 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 12.01.2022
2022-01-12T11:15
2022-01-12T11:15
2022-01-12T11:15
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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. В Москве на ИВЛ из-за COVID находятся 500 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выявлено 4 008 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 777 человек. На ИВЛ находятся 500 человек", - говорится в сообщении.Уточняется, что в городе выздоровели еще 2 826 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 896 693. В столице скончались 66 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Москве на аппаратах ИВЛ из-за COVID-19 находятся 500 человек
Оперштаб: в Москве на аппаратах ИВЛ из-за COVID-19 находятся 500 человек