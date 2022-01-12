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Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки - РИА Новости, 12.01.2022

Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста COVID-19 за сутки

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, Туве — 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:06

2022-01-12T11:06

2022-01-12T11:06

распространение коронавируса

общество

оренбургская область

республика калмыкия

удмуртская республика (удмуртия)

здоровье - общество

коронавирусы

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки отмечен в Калмыкии, Туве — 0,04%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Калмыкия, Республика Тыва 0,04%, 2. Оренбургская область, Удмуртская Республика 0,05%, 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым 0,06%", - говорится в сообщении.

оренбургская область

республика калмыкия

удмуртская республика (удмуртия)

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