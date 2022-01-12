https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767456805.html

В России за сутки выписали 26 346 человек после COVID-19

В России за сутки выписали 26 346 человек после COVID-19 - РИА Новости, 12.01.2022

В России за сутки выписали 26 346 человек после COVID-19

За сутки в России выписаны 26 346 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 758 364 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном... РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:05

2022-01-12T11:05

2022-01-12T11:05

распространение коронавируса

общество

воронежская область

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733174343_149:0:2552:1352_1920x0_80_0_0_0808b88f4aaca382c44b36392704a37f.jpg

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. За сутки в России выписаны 26 346 человек после COVID-19, за все время выздоровели 9 758 364 человек с этим заболеванием, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 26 346 человек... За весь период выписано по выздоровлении по России – 9 758 364", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 2826, Санкт-Петербурге - 2468, Воронежской области - 1297.

https://ria.ru/20220112/koronavirus-1767441462.html

воронежская область

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, воронежская область, москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19