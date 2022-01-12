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Аэропорт Алма-Аты возобновит работу 13 января

Аэропорт Алма-Аты возобновит работу 13 января - РИА Новости, 12.01.2022

Аэропорт Алма-Аты возобновит работу 13 января

Аэропорт Алма-Аты возобновит работу 13 января, сообщил комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана. РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T11:19

2022-01-12T11:19

2022-01-12T12:07

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АЛМА-АТА, 12 янв - РИА Новости. Аэропорт Алма-Аты возобновит работу 13 января, сообщил комитет гражданской авиации (КГА) Казахстана.Ранее представитель мэрии Алма-Аты сообщила, что воздушная гавань не откроется ранее снятия режима ЧП, то есть 19 января, однако позже добавила, что эта информация является неточной."С 13 января 2022 года международный аэропорт Алматы возобновляет работу. По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 8.00 до 21.00 (с 5.00 до 18.00 мск) согласно времени расписания полетов авиакомпании", - говорится в сообщении КГА в Telegram-канале.В свою очередь пресс-служба аэропорта подтвердила, что международный аэропорт Алма-Аты возобновляет свою деятельность с 00.00 13 января (21.00 мск 12 января)."В связи с введением комендантского часа в городе Алматы работа аэропорта будет осуществляться с 8.00 до 21.00. Выполняться будут как внутренние, так и международные рейсы. В целях обеспечения безопасности доступ в терминал разрешен только пассажирам", - сообщили в пресс-службе.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране.Уже 7 января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://radiosputnik.ria.ru/20220112/kazakhstan-1767451312.html

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