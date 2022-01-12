17:39 12.01.2022 (обновлено: 21:38 12.01.2022)
Самолет ВКС доставит 146 россиян из Алма-Аты в Москву
Самолет военно-транспортной авиации ВКС доставит 146 россиян из Алма-Аты в Москву
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСамолет Ил-76МД военно-транспортной авиации Минобороны России, доставивший из Республики Казахстан граждан России
Самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации Минобороны России, доставивший из Республики Казахстан граждан России
"Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром "Чкаловский" 146 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам", - говорится в сообщении.
Добавляется, что в результате обострения ситуации и прекращения работы аэропорта Алма-Аты, старой столицы Казахстана, российские туристы не могли покинуть город. Находясь в отелях и у родственников, они обратились к руководству российского контингента миротворческих сил ОДКБ с просьбой помочь вернуться в Россию.
Отмечается, что накануне самолеты ВКС РФ доставили из Казахстана в Россию 2 095 российских и иностранных граждан.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.
Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.