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Курганская чиновница извинилась перед матерью ребенка с диабетом

Курганская чиновница извинилась перед матерью ребенка с диабетом - РИА Новости, 12.01.2022

Курганская чиновница извинилась перед матерью ребенка с диабетом

Заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина принесла извинения местной жительнице Елене Букреевой, вышедшей на одиночный пикет из-за отсутствия у РИА Новости, 12.01.2022

2022-01-12T10:24

2022-01-12T10:24

2022-01-12T10:24

общество

курганская область

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ЧЕЛЯБИНСК, 12 янв – РИА Новости. Заместитель губернатора Курганской области Лариса Кокорина принесла извинения местной жительнице Елене Букреевой, вышедшей на одиночный пикет из-за отсутствия у ее ребенка с сахарным диабетом необходимых систем непрерывного мониторинга, пояснив, что ее слова о действиях женщины не теми методами истолкованы неправильно.В одном из Telegram-каналов разместили фото из Кургана, где женщина вышла на одиночный пикет около здания регионального департамента здравоохранения с плакатом. Женщина воспитывает ребенка, больного сахарным диабетом, и просит депздрав "лечить детей по стандарту", а также говорит, что "детям нужен мониторинг". Позже в СМИ появилась информация о том, что женщину увидела замгубернатора региона Лариса Кокорина и спросила, не стыдно ли ей, сказав, что женщина действует не теми методами."Между мной и Еленой Викторовной Букреевой, которая проводила одиночный пикет у здания департамента здравоохранения, действительно, состоялся короткий диалог. Я тоже мама и понимаю, что она хочет добиться улучшения условий для своего ребенка. Говоря о "других методах", имела в виду, что у мам есть возможность обратиться напрямую в департамент здравоохранения и получить ответы. Мы знаем о данной ситуации, и департамент здравоохранения уже работает в этом направлении. Мне очень жаль, если мои слова как-то задели Елену Викторовну. Ни в коем случае не хотела её обидеть, и если мои слова были поняты ею в таком ключе, то я искренне приношу свои извинения", - цитирует Кокорину пресс-служба правительства региона.Она уточнила, что после диалога она поручила сотрудникам департамента здравоохранения встретиться с Букреевой. Пригласив ее в кабинет, женщине рассказали, какие меры принимаются правительством Курганской области для решения вопроса по обеспечению детей, страдающих сахарным диабетом, системами непрерывного мониторинга глюкозы, пояснила Кокорина.По ее данным, в федеральном законодательстве медицинские изделия для исследования уровня глюкозы в крови методом непрерывного мониторирования отсутствуют, но департамент здравоохранения неоднократно направлял письма в Минздрав с просьбой рассмотреть возможности внесения систем непрерывного мониторинга глюкозы в этот перечень.Сейчас Минздрав собирает информацию о больных диабетом, нуждающихся в непрерывном мониторинге глюкозы и инсулиновых помпах, департамент здравоохранения направил данные по Курганской области, отметила она. "По предварительным подсчётам, чтобы обеспечить системами непрерывного мониторирования глюкозы взрослых и детей с диабетом 1 и 2 типов, которые нуждаются в таких системах в первую очередь, в 2022 году Курганской области потребуется около 40 миллионов рублей, в том числе около 28 миллионов рублей – именно для детей", - сказала Кокорина.Департамент здравоохранения ищет и другие возможности помощи детям, отметила она. Кроме того, по итогам беседы с Букреевой достигнута договоренность о встрече актива диабетического общества с представителями ведомства и Курганской областной детской больницы имени Красного Креста, сказала Кокорина.

https://ria.ru/20211229/chinovnitsa-1766004483.html

https://ria.ru/20210720/sud-1742005284.html

https://ria.ru/20210526/chinovnitsa-1734315622.html

курганская область

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общество, курганская область