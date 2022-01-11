https://ria.ru/20220111/zastole-1767316808.html

Житель Мурманска устроил застолье в примерочной гипермаркета

Житель Мурманска устроил застолье в примерочной гипермаркета - РИА Новости, 11.01.2022

Житель Мурманска устроил застолье в примерочной гипермаркета

Сотрудники Росгвардии задержали в одном из крупных гипермаркетов Мурманска мужчину, который набрал с полок еды и алкоголь и отправился пировать в примерочную,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T13:09

2022-01-11T13:09

2022-01-11T13:09

происшествия

мурманск

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

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МУРМАНСК, 11 янв – РИА Новости. Сотрудники Росгвардии задержали в одном из крупных гипермаркетов Мурманска мужчину, который набрал с полок еды и алкоголь и отправился пировать в примерочную, отказавшись платить за товар, сообщила пресс-служба региональной Росгвардии.Накануне поздно вечером в мурманском гипермаркете сработала тревожная сигнализация, и дежурный центра оперативного управления нарядами вневедомственной охраны Росгвардии направил на охраняемый объект экипаж группы задержания для выяснения причин.Прибыв в гипермаркет, расположенный в Октябрьском округе областного центра, росгвардейцы выяснили у администратора магазина, что продавец заметил мужчину, который, набрав с полок продукты питания и алкогольную продукцию, направился в примерочную."Там мужчина попытался тайком съесть неоплаченные продукты на сумму более двух тысяч рублей. Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали мужчину 1977 года рождения, отказавшегося в итоге оплатить товар, и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - рассказали в Росгвардии.

https://ria.ru/20210827/simferopol-1747462755.html

https://ria.ru/20210218/ubiystvo-1597967523.html

мурманск

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происшествия, мурманск, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)