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Заболеваемость COVID-19 за первую неделю 2022 года снизилась на 19%
Заболеваемость COVID-19 за первую неделю 2022 года снизилась на 19% - РИА Новости, 11.01.2022
Заболеваемость COVID-19 за первую неделю 2022 года снизилась на 19%
Показатель заболеваемости коронавирусом за первую неделю нового года снизился в РФ примерно на 19%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:54
2022-01-11T16:54
2022-01-11T16:54
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
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россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Показатель заболеваемости коронавирусом за первую неделю нового года снизился в РФ примерно на 19%, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."По итогам первой недели текущего года в стране зарегистрировано 112 тысяч 6 случаев заболевания COVID-19, и показатель составляет 76,33 на 100 тысяч населения, что еще ниже на 19,4%, чем на финальной неделе ушедшего года", - сказала Попова на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767363775.html
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общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Заболеваемость COVID-19 за первую неделю 2022 года снизилась на 19%
Попова: показатель заболеваемости COVID-19 за первую неделю 2022 года снизился на 19%