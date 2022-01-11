https://ria.ru/20220111/vzryv-1767384028.html

В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в пекарне

В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в пекарне - РИА Новости, 11.01.2022

В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в пекарне

Взрыв газа произошел в пекарне в Махачкале, двое человек пострадали, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:59

2022-01-11T17:59

2022-01-11T17:59

происшествия

махачкала

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/12/1568798980_0:127:2332:1438_1920x0_80_0_0_95409fd414de90647d64d98672a5e9f1.jpg

МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Взрыв газа произошел в пекарне в Махачкале, двое человек пострадали, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы."Поступил сигнал о том, что на улице Совхозной в посёлке Ленинкент в пекарне произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, двое пострадавших", - говорится в сообщении.По информации властей, они госпитализированы в ожоговый центр. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

https://ria.ru/20220111/vzryv-1767259646.html

махачкала

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, махачкала