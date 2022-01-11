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В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в пекарне
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в пекарне - РИА Новости, 11.01.2022
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в пекарне
Взрыв газа произошел в пекарне в Махачкале, двое человек пострадали, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:59
2022-01-11T17:59
2022-01-11T17:59
происшествия
махачкала
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МАХАЧКАЛА, 11 янв - РИА Новости. Взрыв газа произошел в пекарне в Махачкале, двое человек пострадали, сообщает пресс-служба администрации Махачкалы."Поступил сигнал о том, что на улице Совхозной в посёлке Ленинкент в пекарне произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, двое пострадавших", - говорится в сообщении.По информации властей, они госпитализированы в ожоговый центр. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
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происшествия, махачкала
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в пекарне
В Махачкале два человека пострадали при взрыве газа в пекарне, их госпитализировали