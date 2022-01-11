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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/vaktsinatsiya-1767296151.html
Замглавы центра Гамалеи рассказал, как вакцинировал Путина от COVID-19
Замглавы центра Гамалеи рассказал, как вакцинировал Путина от COVID-19 - РИА Новости, 11.01.2022
Замглавы центра Гамалеи рассказал, как вакцинировал Путина от COVID-19
Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что при вакцинации президента России Владимира Путина интраназальной вакциной ощущал ответственность, перед... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T11:39
2022-01-11T11:39
распространение коронавируса
общество
владимир путин
здоровье - общество
нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи)
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
денис логунов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что при вакцинации президента России Владимира Путина интраназальной вакциной ощущал ответственность, перед иммунизацией президент задал интересующие его вопросы, отнесся к этому абсолютно серьезно.Путин в конце ноября заявлял, что привился назальной вакциной от коронавируса, процедуру проводил Логунов."Ощущал, конечно, ответственность. Трудно не ощущать ответственность… Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно, то есть не только перед камерами, но и так, вживую разговор был", - сказал Логунов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live". Он уточнил, что Путин задавал вопросы перед вакцинацией и отнесся к иммунизации абсолютно серьезно. Отвечая на вопрос, тяжелый ли пациент Путин, Логунов отметил, что нет, назвал его внимательным.
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общество, владимир путин, здоровье - общество, нии им. гамалеи (национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика н.ф.гамалеи), коронавирус covid-19, коронавирус в россии, денис логунов, вакцинация россиян от covid-19
11:39 11.01.2022
 
Замглавы центра Гамалеи рассказал, как вакцинировал Путина от COVID-19

Замглавы центра Гамалеи Логунов: перед вакцинацией Путина ощущал ответственность

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкМедицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Медицинский работник держит в руках шприц с вакциной "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов рассказал, что при вакцинации президента России Владимира Путина интраназальной вакциной ощущал ответственность, перед иммунизацией президент задал интересующие его вопросы, отнесся к этому абсолютно серьезно.
Путин в конце ноября заявлял, что привился назальной вакциной от коронавируса, процедуру проводил Логунов.
"Ощущал, конечно, ответственность. Трудно не ощущать ответственность… Состоялась беседа, разговор, почему так нужно делать, почему это интересно, то есть не только перед камерами, но и так, вживую разговор был", - сказал Логунов в эфире Youtube-канала "Соловьев Live". Он уточнил, что Путин задавал вопросы перед вакцинацией и отнесся к иммунизации абсолютно серьезно. Отвечая на вопрос, тяжелый ли пациент Путин, Логунов отметил, что нет, назвал его внимательным.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 24.11.2021
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Распространение коронавирусаОбществоВладимир ПутинЗдоровье - ОбществоНИИ им. Гамалеи (Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф.Гамалеи)Коронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииДенис ЛогуновВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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