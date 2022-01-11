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Политолог из Перми оспорил свое включение в реестр СМИ-иноагентов
Политолог из Перми оспорил свое включение в реестр СМИ-иноагентов - РИА Новости, 11.01.2022
Политолог из Перми оспорил свое включение в реестр СМИ-иноагентов
Пермский политолог Виталий Ковин*, который входит в реестр СМИ-иноагентов в России, обратился в суд, чтобы оспорить статус "иностранного агента", сообщили РИА... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:48
2022-01-11T15:49
пермь
россия
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ПЕРМЬ, 11 янв - РИА Новости. Пермский политолог Виталий Ковин*, который входит в реестр СМИ-иноагентов в России, обратился в суд, чтобы оспорить статус "иностранного агента", сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде Перми."Исковое заявление Виталия Сергеевича Ковина поступило в суд", - рассказали в суде.Представитель суда пояснила агентству, что истец просит признать незаконными распоряжение Минюста РФ о признании Ковина* СМИ-иноагентом и решение о включении этой информации в соответствующий реестр."Истец ставит требование об обязании Министерства юстиции исключить сведения о нем из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента", - уточнила собеседница агентства.Сейчас судья рассматривает вопрос о принятии иска к производству. В электронной картотеке суда указано, что поступивший 10 января 2022 года иск передан судье Инне Пепеляевой.*Включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
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пермь, россия
15:48 11.01.2022 (обновлено: 15:49 11.01.2022)
 
Политолог из Перми оспорил свое включение в реестр СМИ-иноагентов

Политолог из Перми Ковин* обратился в суд с иском об оспаривании статуса иноагента

© РИА Новости / Павел КомаровСтатуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Павел Комаров
Статуэтка богини правосудия Фемиды в зале суда
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 11 янв - РИА Новости. Пермский политолог Виталий Ковин*, который входит в реестр СМИ-иноагентов в России, обратился в суд, чтобы оспорить статус "иностранного агента", сообщили РИА Новости в Мотовилихинском районном суде Перми.
"Исковое заявление Виталия Сергеевича Ковина поступило в суд", - рассказали в суде.
Представитель суда пояснила агентству, что истец просит признать незаконными распоряжение Минюста РФ о признании Ковина* СМИ-иноагентом и решение о включении этой информации в соответствующий реестр.
"Истец ставит требование об обязании Министерства юстиции исключить сведения о нем из реестра СМИ, выполняющих функции иностранного агента", - уточнила собеседница агентства.
Сейчас судья рассматривает вопрос о принятии иска к производству. В электронной картотеке суда указано, что поступивший 10 января 2022 года иск передан судье Инне Пепеляевой.
*Включен Минюстом в реестр СМИ-иноагентов
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