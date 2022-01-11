https://ria.ru/20220111/spetsnaz-1767354762.html

В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения

В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения - РИА Новости, 11.01.2022

В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения

Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие украинского спецназа в район подконтрольной Киеву Станицы Луганской,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T15:50

2022-01-11T15:50

2022-01-11T15:50

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луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие украинского спецназа в район подконтрольной Киеву Станицы Луганской, расположенной у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник офицер пресс-службы ведомства Антон Микужис."На позиции первого батальона 79-й бригады (украинских силовиков - ред.) в районе населенного пункта Станица Луганская прибыла группа военнослужащих из состава центра спецназначения "Запад", - заявил Микужис журналистам.По его словам, цель прибытия – диверсионная деятельность и обстрел позиций Народной милиции республики.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

https://ria.ru/20220110/obstrel-1767222549.html

https://ria.ru/20220109/donbass-1767025247.html

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луганская народная республика

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в мире, киев, луганская народная республика, станица луганская, ситуация в днр и лнр