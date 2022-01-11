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В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения
В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения - РИА Новости, 11.01.2022
В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие украинского спецназа в район подконтрольной Киеву Станицы Луганской,... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:50
2022-01-11T15:50
в мире
киев
луганская народная республика
станица луганская
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие украинского спецназа в район подконтрольной Киеву Станицы Луганской, расположенной у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник офицер пресс-службы ведомства Антон Микужис."На позиции первого батальона 79-й бригады (украинских силовиков - ред.) в районе населенного пункта Станица Луганская прибыла группа военнослужащих из состава центра спецназначения "Запад", - заявил Микужис журналистам.По его словам, цель прибытия – диверсионная деятельность и обстрел позиций Народной милиции республики.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220110/obstrel-1767222549.html
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киев
луганская народная республика
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в мире, киев, луганская народная республика, станица луганская, ситуация в днр и лнр
15:50 11.01.2022
 
В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения

Народная милиция ЛНР заявила о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения

© РИА Новости / Валерий МельниковВоеннослужащие в Донбассе
Военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
Военнослужащие в Донбассе
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие украинского спецназа в район подконтрольной Киеву Станицы Луганской, расположенной у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник офицер пресс-службы ведомства Антон Микужис.
"На позиции первого батальона 79-й бригады (украинских силовиков - ред.) в районе населенного пункта Станица Луганская прибыла группа военнослужащих из состава центра спецназначения "Запад", - заявил Микужис журналистам.
Украинские военнослужащие на востоке Украины - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 19:24
В ЛНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков
По его словам, цель прибытия – диверсионная деятельность и обстрел позиций Народной милиции республики.
Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня в Донбассе - РИА Новости, 1920, 09.01.2022
9 января, 10:32
В ЛНР заявили, что ВСУ разместили бронетехнику в жилых районах
 
В миреКиевЛуганская Народная РеспубликаСтаница ЛуганскаяСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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