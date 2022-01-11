https://ria.ru/20220111/spetsnaz-1767354762.html
В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения
В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения - РИА Новости, 11.01.2022
В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие украинского спецназа в район подконтрольной Киеву Станицы Луганской,... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T15:50
2022-01-11T15:50
2022-01-11T15:50
в мире
киев
луганская народная республика
станица луганская
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_0:0:3241:1823_1920x0_80_0_0_b4bfb631daef2a3ce1f4286bdea947ab.jpg
ЛУГАНСК, 11 янв - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики зафиксировала прибытие украинского спецназа в район подконтрольной Киеву Станицы Луганской, расположенной у линии соприкосновения в Донбассе, заявил во вторник офицер пресс-службы ведомства Антон Микужис."На позиции первого батальона 79-й бригады (украинских силовиков - ред.) в районе населенного пункта Станица Луганская прибыла группа военнослужащих из состава центра спецназначения "Запад", - заявил Микужис журналистам.По его словам, цель прибытия – диверсионная деятельность и обстрел позиций Народной милиции республики.Летом 2020 года в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Они предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
https://ria.ru/20220110/obstrel-1767222549.html
https://ria.ru/20220109/donbass-1767025247.html
киев
луганская народная республика
станица луганская
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156307/58/1563075876_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_7f0c11d7c41453e6566085eb499a8fdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, луганская народная республика, станица луганская, ситуация в днр и лнр
В ЛНР заявили о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения
Народная милиция ЛНР заявила о прибытии украинского спецназа к линии соприкосновения