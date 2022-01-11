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Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега - РИА Новости, 11.01.2022
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать от снега улицы и дворовые территории, парковочные места Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:29
2022-01-11T10:29
2022-01-11T17:32
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать от снега улицы и дворовые территории, парковочные места Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очистку от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест. В течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. В работах задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков", - говорится в сообщении.Отмечается, что места проведения работ огорожены.
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