https://ria.ru/20220111/snegopad-1767376893.html

Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега

Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега - РИА Новости, 11.01.2022

Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега

Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать от снега улицы и дворовые территории, парковочные места Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T10:29

2022-01-11T10:29

2022-01-11T17:32

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москва

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать от снега улицы и дворовые территории, парковочные места Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очистку от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест. В течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. В работах задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков", - говорится в сообщении.Отмечается, что места проведения работ огорожены.

https://ria.ru/20220110/snegopad-1767154205.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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