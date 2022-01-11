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Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега - РИА Новости, 11.01.2022
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега
Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать от снега улицы и дворовые территории, парковочные места Москвы, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:29
2022-01-11T17:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
снегопад в москве
москва
telegram (приложение)
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать от снега улицы и дворовые территории, парковочные места Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очистку от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест. В течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. В работах задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков", - говорится в сообщении.Отмечается, что места проведения работ огорожены.
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снегопад в москве, москва, telegram (приложение), городское хозяйство москвы
10:29 11.01.2022 (обновлено: 17:32 11.01.2022)
 

Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать Москву от снега

© РИА Новости / Виталий БелоусовРаботник коммунальной службы убирает снег с крыши здания музея Москвы на Зубовском бульваре в Москве
Работник коммунальной службы убирает снег с крыши здания музея Москвы на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очищать от снега улицы и дворовые территории, парковочные места Москвы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Городские службы продолжают в круглосуточном режиме очистку от снега улиц и дворовых территорий, парковочных мест. В течение всего светового дня от снега и наледи очищают кровли и выступающие элементы фасадов зданий. В работах задействованы 2,9 тысячи бригад кровельщиков", - говорится в сообщении.
Отмечается, что места проведения работ огорожены.
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