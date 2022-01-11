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Биография Алихана Смаилова
Биография Алихана Смаилова - РИА Новости, 11.01.2022
Биография Алихана Смаилова
Алихан Асханович Смаилов родился 18 декабря 1972 года в Алма-Ате Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T10:55
2022-01-11T10:55
справки
алма-ата
алихан смаилов
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Алихан Асханович Смаилов родился 18 декабря 1972 года в Алма-Ате Казахской ССР (ныне Республика Казахстан). В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году – Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте, получил степень магистра государственного управления.В 1993-1999 годах работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест"; заместителем начальника управления, начальником управления национального статистического агентства; заместителем председателя комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела; государственным инспектором администрации президента. В 1999-2003 годы был председателем Агентства по статистике.В 2003 году – вице-министр иностранных дел Казахстана.В 2003-2006 годы – председатель правления АО "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций"С 2006 по 2009 год занимал должность вице-министра финансов Казахстана, был президентом АО "Национальный холдинг "Казагро".С 2009 по 2014 год возглавлял Агентство Республики Казахстан по статистике.В 2014-2015 годы – председатель комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.С 2015 по 2018 год был помощником президента Казахстана.С сентября 2018 года по февраль 2019 года занимал должность министра финансов.25 февраля 2019 года был назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов Казахстана.С 18 мая 2020 года – первый заместитель премьер-министра Казахстана. 18 января 2021 года был переназначен на эту должность.5 января 2022 года на фоне массовых протестов в Казахстане правительство республики было отправлено в отставку. Алихан Смаилов был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра.11 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром республики. Ранее депутаты нижней палаты парламента республики единогласно одобрили его кандидатуру на пост премьера. Алихан Смаилов имеет дипломатический ранг "Советник 1-го ранга".Женат, воспитывает двоих детей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, алма-ата, алихан смаилов
10:55 11.01.2022
 

Биография Алихана Смаилова

© Фото : пресс-служба премьер-министра республики КазахстанПремьер-министр Казахстана Алихан Смаилов
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : пресс-служба премьер-министра республики Казахстан
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Алихан Асханович Смаилов родился 18 декабря 1972 года в Алма-Ате Казахской ССР (ныне Республика Казахстан).
В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби по специальности "прикладная математика", в 1996 году – Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при президенте, получил степень магистра государственного управления.
В 1993-1999 годах работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест"; заместителем начальника управления, начальником управления национального статистического агентства; заместителем председателя комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела; государственным инспектором администрации президента.
В 1999-2003 годы был председателем Агентства по статистике.
В 2003 году – вице-министр иностранных дел Казахстана.
В 2003-2006 годы – председатель правления АО "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций"
С 2006 по 2009 год занимал должность вице-министра финансов Казахстана, был президентом АО "Национальный холдинг "Казагро".
С 2009 по 2014 год возглавлял Агентство Республики Казахстан по статистике.
В 2014-2015 годы – председатель комитета по статистике министерства национальной экономики Казахстана.
С 2015 по 2018 год был помощником президента Казахстана.
С сентября 2018 года по февраль 2019 года занимал должность министра финансов.
25 февраля 2019 года был назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов Казахстана.
С 18 мая 2020 года – первый заместитель премьер-министра Казахстана. 18 января 2021 года был переназначен на эту должность.
5 января 2022 года на фоне массовых протестов в Казахстане правительство республики было отправлено в отставку. Алихан Смаилов был назначен временно исполняющим обязанности премьер-министра.
11 января 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Алихана Смаилова премьер-министром республики.
Ранее депутаты нижней палаты парламента республики единогласно одобрили его кандидатуру на пост премьера.
Алихан Смаилов имеет дипломатический ранг "Советник 1-го ранга".
Женат, воспитывает двоих детей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиАлма-АтаАлихан Смаилов
 
 
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