https://ria.ru/20220111/shpionazh-1767372832.html
Посольство в Латвии выясняет, задерживали ли россиян за шпионаж
Посольство в Латвии выясняет, задерживали ли россиян за шпионаж - РИА Новости, 11.01.2022
Посольство в Латвии выясняет, задерживали ли россиян за шпионаж
Посольство РФ в Риге выясняет, есть ли российские граждане среди задержанных в Латвии якобы за шпионаж в пользу России, говорится в сообщении дипмиссии. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:14
2022-01-11T17:14
2022-01-11T17:14
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Посольство РФ в Риге выясняет, есть ли российские граждане среди задержанных в Латвии якобы за шпионаж в пользу России, говорится в сообщении дипмиссии."Обратили внимание на появившиеся в латвийской прессе сообщения об имевшем место задержании спецслужбами Латвии неких лиц, якобы подозреваемых в шпионаже в пользу России. Какой-либо официальной информации на этот счёт в посольство пока не поступало. Проясняем ситуацию по линии консульской службы дипмиссии на предмет наличия российских граждан среди задержанных", - говорится в сообщении посольства в Facebook.Ранее портал Delfi сообщал, что cлужба государственной безопасности (VDD) Латвии в сотрудничестве со службой военной разведки и безопасности (MIDD) задержали двух человек, которые подозреваются в долгосрочном сотрудничестве с российской военной разведкой. Отмечалось, что задержание подозреваемых лиц произошло еще в конце 2021 года. Возбуждено два уголовных процесса по статье "шпионаж".
https://ria.ru/20220110/razvedka-1767170872.html
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в мире, рига, латвия, россия
Посольство в Латвии выясняет, задерживали ли россиян за шпионаж
Посольство в Латвии выясняет, есть ли россияне среди задержанных якобы за шпионаж