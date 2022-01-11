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Третий самолет ВКС доставит 86 россиян в Москву из Алма-Аты

Третий самолет ВКС доставит 86 россиян в Москву из Алма-Аты - РИА Новости, 11.01.2022

Третий самолет ВКС доставит 86 россиян в Москву из Алма-Аты

Третий самолет ВКС РФ с российскими гражданами вылетел в Москву из Алма-Аты, доставит 86 человек, сообщает Минобороны России. РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T21:52

2022-01-11T21:52

2022-01-11T21:52

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Третий самолет ВКС РФ с российскими гражданами вылетел в Москву из Алма-Аты, доставит 86 человек, сообщает Минобороны России."Третий самолет военно-транспортной авиации ВКС России с российскими гражданами на борту вылетел с аэродрома Алматы (Республика Казахстан) в Москву. Ил-76 Минобороны России доставит на подмосковный аэродром "Чкаловский" 86 российских граждан, прибывших в Казахстан по туристическим путевкам, в командировки и на отдых к родственникам", - говорится в сообщении.Отмечается, что доставленные в РФ российские граждане прибыли в Алма-Ату на новогодние праздники в туристические поездки и на отдых к родственникам. После обострения ситуации и прекращения работы международного аэропорта "Алматы" российские туристы оставались в гостиницах города. Также уточняется, что граждане обратились к руководству российским контингентом миротворческих сил с просьбой о помощи в доставке их на территорию России.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220109/ukraina-1766978743.html

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