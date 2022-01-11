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В США остановили взлеты самолетов на семь минут после пуска ракеты КНДР
В США остановили взлеты самолетов на семь минут после пуска ракеты КНДР - РИА Новости, 11.01.2022
В США остановили взлеты самолетов на семь минут после пуска ракеты КНДР
Федеральное управление гражданской авиации (FAA, авиарегулятор США) 10 января распорядилось на несколько минут приостановить взлеты и посадки воздушных судов во РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:55
2022-01-11T18:07
в мире
сша
кндр (северная корея)
южная корея
nbc
faa
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA, авиарегулятор США) 10 января распорядилось на несколько минут приостановить взлеты и посадки воздушных судов во всех аэропортах на западном побережье страны вслед за последним пуском баллистической ракеты КНДР, сообщает телеканал NBC.По информации телеканала, до сих пор не ясно, связаны ли между собой эти два события. Вместе с тем, уточняется, что распоряжение для аэропортов остановить отправку и посадку воздушных судов действовало примерно 5-7 минут. Эту информацию телеканалу подтвердили представители международных аэропортов городов Сан-Диего и Сан-Бернардино (штат Калифорния).FAA пока не ответил на просьбу РИА Новости подтвердить или опровергнуть информацию о данном происшествии.Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник примерно в 7.27 произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты. Разведывательные органы Южной Кореи и США ранее заявили, что проводят подробный анализ дополнительной информации.Это уже второе испытание вооружений, проведенное Северной Кореей в этом году. Предыдущий пуск состоялся 5 января также из провинции Чагандо. Позже КНДР сообщила, что испытала сверхзвуковую ракету, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель".
https://ria.ru/20211020/raketa-1755498094.html
https://ria.ru/20220110/kndr-1767247855.html
сша
кндр (северная корея)
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в мире, сша, кндр (северная корея), южная корея, nbc, faa
17:55 11.01.2022 (обновлено: 18:07 11.01.2022)
 
В США остановили взлеты самолетов на семь минут после пуска ракеты КНДР

NBC: авиарегулятор США приостановил на семь минут взлеты самолетов из-за пуска ракеты КНДР

© AP Photo / Charlie RiedelСамолеты авиакомпании Delta Airlines в Канзас-сити
Самолеты авиакомпании Delta Airlines в Канзас-сити - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Charlie Riedel
Самолеты авиакомпании Delta Airlines в Канзас-сити
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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA, авиарегулятор США) 10 января распорядилось на несколько минут приостановить взлеты и посадки воздушных судов во всех аэропортах на западном побережье страны вслед за последним пуском баллистической ракеты КНДР, сообщает телеканал NBC.
По информации телеканала, до сих пор не ясно, связаны ли между собой эти два события. Вместе с тем, уточняется, что распоряжение для аэропортов остановить отправку и посадку воздушных судов действовало примерно 5-7 минут. Эту информацию телеканалу подтвердили представители международных аэропортов городов Сан-Диего и Сан-Бернардино (штат Калифорния).
Пуск ракеты в Северной Корее - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября 2021, 23:48
Пуск ракеты в КНДР нарушил множество резолюций СБ ООН, заявила постпред США
FAA пока не ответил на просьбу РИА Новости подтвердить или опровергнуть информацию о данном происшествии.
Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник примерно в 7.27 произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты. Разведывательные органы Южной Кореи и США ранее заявили, что проводят подробный анализ дополнительной информации.
Это уже второе испытание вооружений, проведенное Северной Кореей в этом году. Предыдущий пуск состоялся 5 января также из провинции Чагандо. Позже КНДР сообщила, что испытала сверхзвуковую ракету, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель".
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 23:00
США и ряд западных стран в СБ ООН осудили пуск ракеты КНДР
 
В миреСШАКНДР (Северная Корея)Южная КореяNBCFAA
 
 
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