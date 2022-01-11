17:55 11.01.2022 (обновлено: 18:07 11.01.2022)
В США остановили взлеты самолетов на семь минут после пуска ракеты КНДР
NBC: авиарегулятор США приостановил на семь минут взлеты самолетов из-за пуска ракеты КНДР
© AP Photo / Charlie RiedelСамолеты авиакомпании Delta Airlines в Канзас-сити
© AP Photo / Charlie Riedel
Самолеты авиакомпании Delta Airlines в Канзас-сити
ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Федеральное управление гражданской авиации (FAA, авиарегулятор США) 10 января распорядилось на несколько минут приостановить взлеты и посадки воздушных судов во всех аэропортах на западном побережье страны вслед за последним пуском баллистической ракеты КНДР, сообщает телеканал NBC.
По информации телеканала, до сих пор не ясно, связаны ли между собой эти два события. Вместе с тем, уточняется, что распоряжение для аэропортов остановить отправку и посадку воздушных судов действовало примерно 5-7 минут. Эту информацию телеканалу подтвердили представители международных аэропортов городов Сан-Диего и Сан-Бернардино (штат Калифорния).
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FAA пока не ответил на просьбу РИА Новости подтвердить или опровергнуть информацию о данном происшествии.
Ранее сообщалось, что Северная Корея во вторник примерно в 7.27 произвела из внутренних районов страны в сторону Японского моря пуск одной, предположительно, баллистической ракеты. Разведывательные органы Южной Кореи и США ранее заявили, что проводят подробный анализ дополнительной информации.
Это уже второе испытание вооружений, проведенное Северной Кореей в этом году. Предыдущий пуск состоялся 5 января также из провинции Чагандо. Позже КНДР сообщила, что испытала сверхзвуковую ракету, которая пролетела 700 километров и "точно попала в цель".