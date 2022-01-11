https://ria.ru/20220111/rasshirenie-1767398676.html

Постпред США при НАТО не увидела возможностей для компромисса с Россией

Постпред США при НАТО не увидела возможностей для компромисса с Россией - РИА Новости, 11.01.2022

Постпред США при НАТО не увидела возможностей для компромисса с Россией

Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией в вопросе расширения... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T19:17

2022-01-11T19:17

2022-01-11T20:08

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дмитрий песков

совет россия-нато

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ВАШИНГТОН, 11 янв - РИА Новости. Постоянный представитель США при НАТО Джулианн Смит заявила, что не видит больших возможностей для достижения компромисса с Россией в вопросе расширения альянса."Откровенно говоря, я не вижу больших возможностей для достижения компромисса", - сказала Смит в интервью телеканалу CNN в преддверии запланированного на текущей неделе заседания Совета Россия - НАТО.Как отметила представитель США в НАТО, на данный момент "никто не предлагает изменить политику Североатлантического альянса" в части его дальнейшего расширения."Наша дверь остается открытой. Никто не имеет права захлопнуть ее ногой. И любое решение по поводу расширения по-прежнему будет приниматься альянсом и соответствующей страной", - указала Смит.Она также повторила звучащий от официальных лиц в Вашингтоне тезис о том, что Россия якобы сосредоточила у границ Украины "сто тысяч военнослужащих". По словам Смит, США пока не усматривают "каких-либо четких признаков деэскалации" со стороны РФ на фоне проходящих на этой неделе переговоров с участием представителей обеих стран."Россия все так же сохраняет присутствие на украинской границе на уровне ста тысяч военных. Мы считаем, что они планируют доставить туда дополнительные силы", - отметила постпред США при НАТО.РФ и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.

https://ria.ru/20220111/nato-1767286680.html

https://ria.ru/20220110/sanktsii-1767246892.html

https://ria.ru/20220111/samolet-1767343121.html

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в мире, сша, нато, россия, дмитрий песков, совет россия-нато