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В Новосибирской области открыли новый центр амбулаторной онкопомощи

В Новосибирской области открыли новый центр амбулаторной онкопомощи - РИА Новости, 11.01.2022

В Новосибирской области открыли новый центр амбулаторной онкопомощи

Новый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) с новейшим оборудованием открылся на базе центральной горбольницы города Бердска в Новосибирской области,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:45

2022-01-11T14:45

2022-01-11T14:45

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НОВОСИБИРСК, 11 янв – РИА Новости. Новый центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) с новейшим оборудованием открылся на базе центральной горбольницы города Бердска в Новосибирской области, сообщает во вторник облправительство.Возможности нового центра амбулаторной онкопомощи, который начал работу в первый день после новогодних каникул, представили губернатору региона Андрею Травникову, который также проконтролировал исполнение ранее данных поручений по реконструкции комплекса зданий Бердской городской больницы."В течение последних четырех лет мы проводим работу по обновлению ЦГБ Бердска – в этом году вводится в эксплуатацию центр амбулаторной онкологической помощи с самым современным оборудованием, обладающим уникальными техническими параметрами. Это еще один пример того, как наши медики в течение последних двух непростых лет пандемии проделывали огромную работу, решали сложнейшие технические, организационные вопросы по модернизации материальной базы", - сказал глава региона.Травников отметил, что новый центр предоставляет принципиально новые возможности для врачей и пациентов: то, что раньше можно было сделать только в Новосибирске, а иногда за некоторыми услугами приходилось ехать и в другие города, теперь можно пройти рядом с домом. Новое оборудование обеспечивает диагностику, лечение в комфортных условиях, а также возможность получения телемедицинской консультации специалистов из других городов России.В ходе рабочей поездки в Бердск глава региона принял решение, позволяющее серьезно расширить возможности городской поликлинической помощи, а именно размещение поликлиники на негосударственных площадях в районе Белокаменный. "Такая возможность есть, это первый такой масштабный опыт. Сегодня коллеги проводят оценку экономической составляющей этого проекта. Если мы будем укладываться в нормативные цены, то есть выкуп здания равнозначен затратам на строительство, то этот проект будет в ближайшее время поддержан", – отметил Травников.Ввод в эксплуатацию новых фельдшерско-акушерских пунктов, ЦАОПов, капремонт и переоснащение учреждений здравоохранения, поставка оборудования и медицинских автомобилей – задачи национального проекта "Здравоохранение", реализуемого в регионе под контролем правительства области.

https://ria.ru/20211229/rak-1765924564.html

https://ria.ru/20211228/vaktsinatsiya-1765887854.html

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общество, новосибирская область, новосибирск, здоровье - общество, россия