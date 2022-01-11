11:35 11.01.2022 (обновлено: 11:47 11.01.2022)
Мировые СМИ разошлись во мнениях о переговорах между Россией и США
Тупик или шаг вперед: мировые СМИ разошлись во мнениях о переговорах между Россией и США
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийЗамминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве
Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности в Женеве
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Иностранная пресса по-разному оценила итоги консультаций в Женеве между РФ и США по предложениям Москвы о гарантиях безопасности. Американские СМИ в основном отмечают, что переговоры зашли в тупик. Однако различия в позициях сторон не означают, что Россия и США не готовы к компромиссу, особенно в условиях, когда у США заканчиваются санкционные меры, полагают китайские СМИ. Европейские издания называют консультации "шагом вперед".
Россия и США 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, после которых в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, а в Вене - консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Инфографика
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Тупик и красные линии
Американские СМИ считают, что переговоры между США и Россией зашли в тупик. Как подчеркнуло издание Axios, официальные лица придерживались своих "красных линий" в ходе переговоров.
Газета Politico отмечает, что заместитель главы МИД Сергей Рябков на консультациях "был бескомпромиссным в вопросе потенциального расширения НАТО". Газета также обратила внимание, что на пресс-конференции Рябкова "было представлено недовольство Западом". По мнению издания, Москва и Вашингтон столкнулись с практически непреодолимыми разногласиями по многих вопросам.
Шаг вперед
Французская газета Figaro также отмечает, что стороны переговоров в Женеве продолжили придерживаться своих позиций по ряду вопросов, в частности, американская делегация вновь подтвердила, что НАТО не станет отказываться от политики "открытых дверей".
По мнению автора статьи, на Украине, как и в Казахстане, Москва стремится "вернуть утраченную хватку". Газета считает каждый из этих кризисов возможностью для Москвы "подтвердить влияние России на ее ближнее зарубежье".
Другая французская газета Monde приводит мнение, что Вашингтону и Москве "удалось установить диалог" на переговорах в Женеве, однако они "все равно упираются в вопрос" о расширении НАТО, по которому стороны придерживаются "непримиримых позиций". Газета ожидает, что заседание Совета Россия-НАТО 12 января "поставит эту пропасть в центр внимания".
Тем не менее, Monde считает сам факт "общения" между двумя странами "шагом вперед".
Дипломатия жива
Как пишет испанская газета Pais, ожидания по поводу переговоров в Женеве были не слишком оптимистичны с обеих сторон и ничто из произошедшего на встрече не изменило сценарий.
Самый положительный знак с этой встречи, которая длилась восемь часов, заключается в том, что дипломатический канал не умер и правительства обеих стран хотят продолжать переговоры, добавляет Pais.
Защита интересов
По оценке китайской газеты Global Times, переговоры между США и Россией стартовали "в пессимистичной атмосфере". Она возникла, пишет издание, после того, как Москва заявила, что "не пойдет на уступки под давлением" Вашингтона, а США подчеркнули, что не ожидают прорыва на переговорах.
По мнению опрошенных газетой аналитиков, Москва провела "жесткую контратаку" и эффективно защитила интересы России. Между тем, позиции сторон не означают, что Россия и США не готовы к компромиссу, "особенно в условиях, когда у США заканчиваются санкционные меры против РФ", считает газета.
По мнению эксперта по Восточной Европе из Китайской академии общественных наук Чжана Хуна, проблемы с доступностью нефти и газа в Европе могут "усилить позиции" РФ и помешать США в вопросе санкций. Тогда как возможность отключения РФ от финансовой системы SWIFT в случае эскалации нанесет ущерб как самим Соединенным Штатам, так и Европе, поскольку торговля энергоресурсами должна проходить через эту систему.
Газета также отмечает, что использование США установок времен холодной войны привело к еще большему сближению Китая и России.