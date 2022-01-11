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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
https://ria.ru/20220111/otkrytki-1767381385.html
Серию открыток к юбилею Семенова-Тян-Шанского выпустили в Липецкой области
Серию открыток к юбилею Семенова-Тян-Шанского выпустили в Липецкой области - РИА Новости, 11.01.2022
Серию открыток к юбилею Семенова-Тян-Шанского выпустили в Липецкой области
Презентация юбилейной серии почтовых открыток, посвященных 195-летию со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского, состоится 14 января на торжественной встрече,... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T18:02
2022-01-11T18:02
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Презентация юбилейной серии почтовых открыток, посвященных 195-летию со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского, состоится 14 января на торжественной встрече, в день рождения выдающегося русского ученого, путешественника, географа и энциклопедиста, в Липецкой областной универсальной научной библиотеке, сообщил глава региона Игорь Артамонов.Ученый родился в 1827 году в деревне Рязанка на территории современного Чаплыгинского района Липецкой области. В деревне, на берегу небольшой речки Рановы, находится родовая усадьба Семеновых - единственная деревянная усадьба Липецкой области, сохранившаяся до наших дней без значительных изменений.По словам главы региона, на торжественной встрече, в которой примут участие представители науки, культуры и туризма региона, планируется обсудить вопросы сохранения и популяризации историко-культурного наследия ученого, исторических и природных объектов, связанных с его именем в Санкт-Петербурге, Липецкой и Рязанской областях.Артамонов отметил, что в рамках празднования пройдет выступление артистов Липецкой государственной филармонии. Кроме того все гости смогут ознакомиться с выставкой уникальных изданий из коллекции редкого фонда научной библиотеки, где будут представлены труды П. П. Семенова-Тян-Шанского и книги, посвященные жизни и деятельности ученого."Сохранить историю, традиции и память о великих делах всемирно известных уроженцев липецкой земли для будущих поколений – наш священный долг", – сказал Артамонов.
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липецкая область, игорь артамонов
18:02 11.01.2022
 

Серию открыток к юбилею Семенова-Тян-Шанского выпустили в Липецкой области

© РИА Новости / Юрий Кавер / Перейти в фотобанкРепродукция картины художника Алексея Колесова "Портрет П. П. Семенова Тян-Шанского"
Репродукция картины художника Алексея Колесова Портрет П. П. Семенова Тян-Шанского - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Юрий Кавер
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ЛИПЕЦК, 11 янв – РИА Новости. Презентация юбилейной серии почтовых открыток, посвященных 195-летию со дня рождения Петра Семенова-Тян-Шанского, состоится 14 января на торжественной встрече, в день рождения выдающегося русского ученого, путешественника, географа и энциклопедиста, в Липецкой областной универсальной научной библиотеке, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
Ученый родился в 1827 году в деревне Рязанка на территории современного Чаплыгинского района Липецкой области. В деревне, на берегу небольшой речки Рановы, находится родовая усадьба Семеновых - единственная деревянная усадьба Липецкой области, сохранившаяся до наших дней без значительных изменений.
По словам главы региона, на торжественной встрече, в которой примут участие представители науки, культуры и туризма региона, планируется обсудить вопросы сохранения и популяризации историко-культурного наследия ученого, исторических и природных объектов, связанных с его именем в Санкт-Петербурге, Липецкой и Рязанской областях.
Артамонов отметил, что в рамках празднования пройдет выступление артистов Липецкой государственной филармонии. Кроме того все гости смогут ознакомиться с выставкой уникальных изданий из коллекции редкого фонда научной библиотеки, где будут представлены труды П. П. Семенова-Тян-Шанского и книги, посвященные жизни и деятельности ученого.
"Сохранить историю, традиции и память о великих делах всемирно известных уроженцев липецкой земли для будущих поколений – наш священный долг", – сказал Артамонов.
Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов - РИА Новости, 1920, 24.12.2021
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Липецкая областьЛипецкая областьИгорь Артамонов
 
 
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