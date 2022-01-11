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Мурашко назвал ситуацию с омикрон-штаммом в других странах очень сложной

Мурашко назвал ситуацию с омикрон-штаммом в других странах очень сложной - РИА Новости, 11.01.2022

Мурашко назвал ситуацию с омикрон-штаммом в других странах очень сложной

Ситуация с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в других странах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T17:04

2022-01-11T17:04

2022-01-11T17:04

распространение коронавируса

в мире

сша

италия

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

здоровье - общество

михаил мурашко

коронавирусы

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Ситуация с распространением нового штамма коронавируса "омикрон" в других странах очень сложная, поэтому в России система здравоохранения разворачивается в полном объеме, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на президиуме координационного совета по борьбе с COVID."Мы видим, что эта ситуация очень сложно в других странах развивается. Ну, например, экспоненциальный рост в США, Великобритании, Италии повлек перегрузку системы здравоохранения, в некоторых странах количество новых случаев доходит до более миллиона в сутки. Поэтому система готовности нами разворачивается в полном объеме", - сказал Мурашко.

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италия

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в мире, сша, италия, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии