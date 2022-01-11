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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220111/omikron-shtamm-1767311238.html
В Молдавии подтвердили 16 случаев заражения омикрон-штаммом
В Молдавии подтвердили 16 случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 11.01.2022
В Молдавии подтвердили 16 случаев заражения омикрон-штаммом
Шестнадцать человек в Молдавии заражены новым штаммом коронавируса "омикрон", среди них и двухмесячный ребенок, сообщил глава нацагентства общественного... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T12:35
2022-01-11T12:36
распространение коронавируса
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молдавия
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коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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КИШИНЕВ, 11 янв – РИА Новости. Шестнадцать человек в Молдавии заражены новым штаммом коронавируса "омикрон", среди них и двухмесячный ребенок, сообщил глава нацагентства общественного здоровья Минздрава республики Николай Желамски.По его оценкам, штамм "омикрон" может быть у каждого десятого пациента с коронавирусом в Молдавии. Желамски добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям оценит необходимость введения дополнительных ограничений.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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в мире, юар, молдавия, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
12:35 11.01.2022 (обновлено: 12:36 11.01.2022)
 
В Молдавии подтвердили 16 случаев заражения омикрон-штаммом

Минздрав Молдавии подтвердил 16 случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса

© Sputnik / Мирослав РотарьАвтомобиль скорой помощи в Молдавии
Автомобиль скорой помощи в Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
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КИШИНЕВ, 11 янв – РИА Новости. Шестнадцать человек в Молдавии заражены новым штаммом коронавируса "омикрон", среди них и двухмесячный ребенок, сообщил глава нацагентства общественного здоровья Минздрава республики Николай Желамски.
"Штаммом "омикрон" заражены 16 человек, 11 мужчин и пять женщин, в числе зараженных есть беременная женщина и двухмесячный ребенок. Из этих 16 человек, девять были не вакцинированы", - сказал Желамски на брифинге.
По его оценкам, штамм "омикрон" может быть у каждого десятого пациента с коронавирусом в Молдавии. Желамски добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям оценит необходимость введения дополнительных ограничений.
Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".
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