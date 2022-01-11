https://ria.ru/20220111/omikron-shtamm-1767311238.html

В Молдавии подтвердили 16 случаев заражения омикрон-штаммом

В Молдавии подтвердили 16 случаев заражения омикрон-штаммом - РИА Новости, 11.01.2022

В Молдавии подтвердили 16 случаев заражения омикрон-штаммом

Шестнадцать человек в Молдавии заражены новым штаммом коронавируса "омикрон", среди них и двухмесячный ребенок, сообщил глава нацагентства общественного... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T12:35

2022-01-11T12:35

2022-01-11T12:36

распространение коронавируса

в мире

юар

молдавия

воз

коронавирусы

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/156337/21/1563372171_0:0:1036:583_1920x0_80_0_0_7ff797fa6e5199d3d95cb5525ca6412a.jpg

КИШИНЕВ, 11 янв – РИА Новости. Шестнадцать человек в Молдавии заражены новым штаммом коронавируса "омикрон", среди них и двухмесячный ребенок, сообщил глава нацагентства общественного здоровья Минздрава республики Николай Желамски.По его оценкам, штамм "омикрон" может быть у каждого десятого пациента с коронавирусом в Молдавии. Желамски добавил, что комиссия по чрезвычайным ситуациям оценит необходимость введения дополнительных ограничений.Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного заседания в конце ноября приняла решение классифицировать новый вариант коронавируса, обнаруженный в ЮАР, как вызывающий беспокойство. Новый штамм B.1.1.529 ВОЗ назвала греческой буквой "омикрон".

https://ria.ru/20211128/vezd-1761186307.html

юар

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, юар, молдавия, воз, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса