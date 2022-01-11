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В Саратовской области мужчина пойдет под суд за нападение на врача
В Саратовской области мужчина пойдет под суд за нападение на врача - РИА Новости, 11.01.2022
В Саратовской области мужчина пойдет под суд за нападение на врача
Пациент, напавший на врача в травмпункте в городе Балаково Саратовской области, предстанет перед судом, сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T17:12
2022-01-11T17:12
2022-01-11T17:12
происшествия
балаково
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Пациент, напавший на врача в травмпункте в городе Балаково Саратовской области, предстанет перед судом, сообщается на сайте ведомства."Завершено расследование уголовного дела по обвинению 31-летнего местного жителя в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 112 УК РФ (причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное в отношении лица в связи с осуществлением данным лицом служебной деятельности)", - говорится в сообщении.По данным СК, вечером 2 ноября 2021 года дежурный врач травматологического отделения в Балаковской районной больнице оказывал медицинскую помощь пьяному пациенту, которому не понравились действия медика, и он стал оскорбительно высказываться, а затем беспричинно избил доктора, нанеся ему не менее 17 ударов руками и ногами. В результате врач получил закрытую черепно-мозговую травму, а также кровоподтеки и ссадины."Следственным органом собраны исчерпывающие доказательства, изобличающие обвиняемого в совершении инкриминируемого деяния, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20211230/napadenie-1766193437.html
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происшествия, балаково, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
В Саратовской области мужчина пойдет под суд за нападение на врача
В Саратовской области мужчина пойдет под суд за нападение на врача в травмпункте