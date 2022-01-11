05:50 11.01.2022 (обновлено: 05:58 11.01.2022)
Посольство России в США напомнило причину введения сил ОДКБ в Казахстан
Посольство России напомнило Госдепу, что миротворцы ОДКБ в Казахстане по просьбе властей
© РИА Новости / Министерство обороны РФВоенная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане по просьбе властей республики и выполняют задачи по охране, напомнило посольство России в США после комментариев Госдепа о "необоснованности" присутствия коллективных сил в стране.
"В отличие от американских военнослужащих, оккупировавших территории Сирии и Косово в Сербии, контингент миротворческих сил ОДКБ выполняет задачи по защите объектов критически важной инфраструктуры в Казахстане по просьбе его руководства", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что силы ОДКБ должны покинуть Казахстан, когда об этом попросят власти республики, а их присутствие в целом "вызывает вопросы". Кроме того он высказался о возмутившем МИД России комментарии госсекретаря США Энтони Блинкена, заявив, что не намерен обмениваться репликами в духе "око за око", но высказывания главы американской дипломатии основаны "на годах опыта".
Посольство России в свою очередь заявило, что пресс-служба Госдепа "безосновательно пытается советовать, как наводить порядок и соблюдать права человека", а также "умышленно забывает, что в результате неоднократного систематического вмешательства США во внутренние дела надолго подорваны основы стабильности и безопасности на постсоветском пространстве, во многих странах на Балканах и Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке".
Ситуация в Казахстане
Протесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании совета он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.
ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.