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Посольство России в США напомнило причину введения сил ОДКБ в Казахстан

Посольство России в США напомнило причину введения сил ОДКБ в Казахстан - РИА Новости, 11.01.2022

Посольство России в США напомнило причину введения сил ОДКБ в Казахстан

Миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане по просьбе властей республики и выполняют задачи по охране, напомнило посольство России в США после комментариев Госдепа... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T05:50

2022-01-11T05:50

2022-01-11T05:58

беспорядки в казахстане

в мире

казахстан

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африка

государственный департамент сша

одкб

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане по просьбе властей республики и выполняют задачи по охране, напомнило посольство России в США после комментариев Госдепа о "необоснованности" присутствия коллективных сил в стране.Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что силы ОДКБ должны покинуть Казахстан, когда об этом попросят власти республики, а их присутствие в целом "вызывает вопросы". Кроме того он высказался о возмутившем МИД России комментарии госсекретаря США Энтони Блинкена, заявив, что не намерен обмениваться репликами в духе "око за око", но высказывания главы американской дипломатии основаны "на годах опыта".Посольство России в свою очередь заявило, что пресс-служба Госдепа "безосновательно пытается советовать, как наводить порядок и соблюдать права человека", а также "умышленно забывает, что в результате неоднократного систематического вмешательства США во внутренние дела надолго подорваны основы стабильности и безопасности на постсоветском пространстве, во многих странах на Балканах и Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке".Ситуация в КазахстанеПротесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании совета он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

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