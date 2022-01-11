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Последствия штурма мэрии Алма-Аты во время акций протеста в Казахстане - РИА Новости, 1920, 05.01.2022
Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/mirotvortsy-1767261149.html
Посольство России в США напомнило причину введения сил ОДКБ в Казахстан
Посольство России в США напомнило причину введения сил ОДКБ в Казахстан - РИА Новости, 11.01.2022
Посольство России в США напомнило причину введения сил ОДКБ в Казахстан
Миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане по просьбе властей республики и выполняют задачи по охране, напомнило посольство России в США после комментариев Госдепа... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T05:50
2022-01-11T05:58
беспорядки в казахстане
в мире
казахстан
оон
африка
государственный департамент сша
одкб
энтони блинкен
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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане по просьбе властей республики и выполняют задачи по охране, напомнило посольство России в США после комментариев Госдепа о "необоснованности" присутствия коллективных сил в стране.Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что силы ОДКБ должны покинуть Казахстан, когда об этом попросят власти республики, а их присутствие в целом "вызывает вопросы". Кроме того он высказался о возмутившем МИД России комментарии госсекретаря США Энтони Блинкена, заявив, что не намерен обмениваться репликами в духе "око за око", но высказывания главы американской дипломатии основаны "на годах опыта".Посольство России в свою очередь заявило, что пресс-служба Госдепа "безосновательно пытается советовать, как наводить порядок и соблюдать права человека", а также "умышленно забывает, что в результате неоднократного систематического вмешательства США во внутренние дела надолго подорваны основы стабильности и безопасности на постсоветском пространстве, во многих странах на Балканах и Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке".Ситуация в КазахстанеПротесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.Утром 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании совета он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
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в мире, казахстан, оон, африка, государственный департамент сша, одкб, энтони блинкен, нед прайс, вашингтон, россия
05:50 11.01.2022 (обновлено: 05:58 11.01.2022)
 
Посольство России в США напомнило причину введения сил ОДКБ в Казахстан

Посольство России напомнило Госдепу, что миротворцы ОДКБ в Казахстане по просьбе властей

© РИА Новости / Министерство обороны РФВоенная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Военная техника российской части миротворческих сил ОДКБ на аэродроме в Алма-Ате
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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане по просьбе властей республики и выполняют задачи по охране, напомнило посольство России в США после комментариев Госдепа о "необоснованности" присутствия коллективных сил в стране.

"В отличие от американских военнослужащих, оккупировавших территории Сирии и Косово в Сербии, контингент миротворческих сил ОДКБ выполняет задачи по защите объектов критически важной инфраструктуры в Казахстане по просьбе его руководства", — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс заявил, что силы ОДКБ должны покинуть Казахстан, когда об этом попросят власти республики, а их присутствие в целом "вызывает вопросы". Кроме того он высказался о возмутившем МИД России комментарии госсекретаря США Энтони Блинкена, заявив, что не намерен обмениваться репликами в духе "око за око", но высказывания главы американской дипломатии основаны "на годах опыта".
Посольство России в свою очередь заявило, что пресс-служба Госдепа "безосновательно пытается советовать, как наводить порядок и соблюдать права человека", а также "умышленно забывает, что в результате неоднократного систематического вмешательства США во внутренние дела надолго подорваны основы стабильности и безопасности на постсоветском пространстве, во многих странах на Балканах и Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Латинской Америке".
Самолет Ил-76 Министерства обороны РФ с военнослужащими из состава миротворческих сил ОДКБ взлетает с аэродрома Чкаловский в Московской области - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Более 70 самолетов перебросили коллективные силы ОДКБ в Казахстан

Ситуация в Казахстане

Протесты начались в первые дни 2022 года: жители Жанаозена и Актау выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже беспорядки распространились на другие населенные пункты, в том числе на Алма-Ату — старую столицу и крупнейший город республики: там стали действовать мародеры, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие.
Власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По информации ООН, во время протестов ранения получили около тысячи человек. По уточненным данным, погибли 17 силовиков.
Утром 5 января президент Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании совета он охарактеризовал ситуацию как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в Организацию Договора о коллективной безопасности.
ОДКБ приняла решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
Вчера, 20:43Инфографика
Миротворцы ОДКБ в Казахстане: состав и главная задача миссии
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Беспорядки в КазахстанеВ миреКазахстанООНАфрикаГосударственный департамент СШАОДКБЭнтони БлинкенНед ПрайсВашингтонРоссия
 
 
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