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Собянин призвал мобилизовать коечный фонд из-за омикрон-штамма

Собянин призвал мобилизовать коечный фонд из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 11.01.2022

Собянин призвал мобилизовать коечный фонд из-за омикрон-штамма

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости мобилизовать коечный фонд в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон". РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T16:26

2022-01-11T16:26

2022-01-11T16:39

распространение коронавируса

сергей собянин

общество

москва

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости мобилизовать коечный фонд в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон"."В связи с этим (распространением "омикрона" - ред.) необходимо мобилизовать дополнительный коечный (фонд), мобилизовать систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и, конечно, привлекать население для вакцинации. Все эти меры стандартные, отработанные, но тем не менее в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение", - сказал Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20211227/omikron-1765590658.html

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