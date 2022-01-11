https://ria.ru/20220111/koyki-1767361779.html
Собянин призвал мобилизовать коечный фонд из-за омикрон-штамма
Собянин призвал мобилизовать коечный фонд из-за омикрон-штамма - РИА Новости, 11.01.2022
Собянин призвал мобилизовать коечный фонд из-за омикрон-штамма
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости мобилизовать коечный фонд в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон". РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T16:26
2022-01-11T16:26
2022-01-11T16:39
распространение коронавируса
сергей собянин
общество
москва
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596875116_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_8c782e1fd12191a8889365afe0b7db4c.jpg
МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о необходимости мобилизовать коечный фонд в связи с распространением штамма коронавируса "омикрон"."В связи с этим (распространением "омикрона" - ред.) необходимо мобилизовать дополнительный коечный (фонд), мобилизовать систему здравоохранения, усилить контроль за выполнением требований Роспотребнадзора и, конечно, привлекать население для вакцинации. Все эти меры стандартные, отработанные, но тем не менее в сегодняшней ситуации они приобретают новое значение", - сказал Собянин на президиуме Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20211227/omikron-1765590658.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596875116_85:0:2816:2048_1920x0_80_0_0_2234c047717c305d9f8c69c7c9dc32b1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей собянин, общество, москва, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
16:26 11.01.2022 (обновлено: 16:39 11.01.2022)
Собянин призвал мобилизовать коечный фонд из-за омикрон-штамма
Мэр Москвы Собянин призвал мобилизовать коечный фонд из-за распространения омикрон-штамма