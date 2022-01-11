https://ria.ru/20220111/koronavirus-1767298492.html

В России подтвердили 783 смерти от COVID-19 за сутки

В России подтвердили 783 смерти от COVID-19 за сутки - РИА Новости, 11.01.2022

В России подтвердили 783 смерти от COVID-19 за сутки

За сутки в России подтверждены 783 смерти с COVID-19, за все время - 317 687, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T11:48

2022-01-11T11:48

2022-01-11T11:52

распространение коронавируса

общество

московская область (подмосковье)

москва

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 11 янв - РИА Новости. За сутки в России подтверждены 783 смерти с COVID-19, за все время - 317 687, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."За последние сутки подтверждено 783 смерти... За весь период по России умерло 317 687 человек", - говорится в сообщении.В частности, в Москве - 68, Санкт-Петербурге - 66, Подмосковье - 38.

https://ria.ru/20220111/vaktsinatsiya-1767296151.html

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общество, московская область (подмосковье), москва, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19