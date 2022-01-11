https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767341308.html

Тюркские страны поддержали операцию Казахстана против террористов

Тюркские страны поддержали операцию Казахстана против террористов - РИА Новости, 11.01.2022

Тюркские страны поддержали операцию Казахстана против террористов

Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) поддержал контртеррористическую операцию Казахстана во время беспорядков в этой стране,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:40

2022-01-11T14:40

2022-01-11T15:01

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ТАШКЕНТ, 11 янв – РИА Новости. Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств (ОТГ) поддержал контртеррористическую операцию Казахстана во время беспорядков в этой стране, подчеркнув при этом важность соблюдения норм и принципов международного права при ее проведении, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел Узбекистана.По данным пресс-службы МИД страны, во вторник состоялось внеочередное заседании Совета министров иностранных дел ОТГ в формате видеоконференцсвязи, где главы внешнеполитических ведомств Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Турции, Узбекистана, Венгрии и Туркмении обсудили текущую ситуацию в Казахстане."Совет министров иностранных дел Организации тюркских государств подчеркнул важность соблюдения основных норм и принципов международного права и поддержал контртеррористические операции правительства Казахстана против террористов, радикалов, экстремистов и преступников, преследующих цель разрушения конституционного строя", - говорится в итоговом заявлении совета, опубликованном на сайте МИД.Министры также подчеркнули важность мира и стабильности в Казахстане для стабильности и безопасности в регионе и за его пределами, осудили акты насилия и вандализма во время беспорядков, а также выразили уверенность в способности казахстанских властей быстро восстановить общественный порядок и нормальную жизнь.Совет также заявил "о своей поддержке программы реформ президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в дальнейшем повышении благосостояния и процветания братского народа Казахстана" и согласился продолжать тесное сотрудничество и консультации в этом отношении, отмечается в документе.Как заявил во вторник министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов, страны Организации тюркских государств проявили единство и сплоченность во время беспорядков, происходящих в одном из государств объединения – Казахстане. "Тот факт, что мы сегодня встречаемся, является ярким доказательством единства и сплоченности наших братских народов в любой ситуации", - заявил Камилов на встрече. Его цитирует официальный представитель МИД Узбекистана Юсуп Кабулжанов в своем Telegram-канале.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.Утром 5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство и возглавил Совбез. На первом заседании Совбеза под своим руководством Токаев охарактеризовал ситуацию в Казахстане как подрыв целостности государства и сообщил, что обратился за помощью в ОДКБ "в преодолении террористической угрозы". Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить в Казахстан коллективные миротворческие силы для нормализации обстановки в стране. Седьмого января Токаев заявил, что террористы, в том числе прибывшие из-за рубежа, продолжают сопротивление, и пообещал уничтожить тех, кто не сложит оружие. Кроме того, президент отметил, что все требования граждан, выражавшиеся в мирных формах, были услышаны.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767340094.html

https://ria.ru/20220111/odkb-1767310584.html

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в мире, азербайджан, оон, туркмения, одкб, жанаозен, касым-жомарт токаев