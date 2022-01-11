14:35 11.01.2022 (обновлено: 15:05 11.01.2022)
Тлеуберди сохранил пост министра иностранных дел Казахстана
Мухтар Тлеуберди сохранил пост вице-премьера — министра иностранных дел Казахстана
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на совместной с министром иностранных дел Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на совместной с министром иностранных дел Сергеем Лавровым
НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сохранил свой пост в новом правительстве страны, говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на его сайте.
"Назначить:... Тлеуберди Мухтара Бескенулы – заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в указе.
Мухтар Тлеуберди окончил в Алма-Ате факультет философии Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, работал в МИД на различных должностях, в том числе был первым секретарем департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, начальником отдела департамента двустороннего сотрудничества. Советник госсекретаря по международным вопросам в администрации президента Казахстана. Тлеуберди был послом республики в Малайзии, Индонезии, Швейцарии. С 2019 года возглавляет МИД Казахстана.
Президент Казахстана распустил предыдущее правительство 5 января на фоне протестов, после этого все министры были исполняющими обязанности.
Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.