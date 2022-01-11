https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767340182.html

Тлеуберди сохранил пост министра иностранных дел Казахстана

Тлеуберди сохранил пост министра иностранных дел Казахстана - РИА Новости, 11.01.2022

Тлеуберди сохранил пост министра иностранных дел Казахстана

Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сохранил свой пост в новом правительстве страны, говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева,... РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:35

2022-01-11T14:35

2022-01-11T15:05

казахстан

в мире

мид казахстана

касым-жомарт токаев

беспорядки в казахстане

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/09/1577003217_0:117:3232:1935_1920x0_80_0_0_41eb19141571f9cee2e9c19aec150bbe.jpg

НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди сохранил свой пост в новом правительстве страны, говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на его сайте."Назначить:... Тлеуберди Мухтара Бескенулы – заместителем премьер-министра – министром иностранных дел Республики Казахстан", - говорится в указе.Мухтар Тлеуберди окончил в Алма-Ате факультет философии Казахского государственного университета им. С. М. Кирова, работал в МИД на различных должностях, в том числе был первым секретарем департамента Азии, Ближнего Востока и Африки, начальником отдела департамента двустороннего сотрудничества. Советник госсекретаря по международным вопросам в администрации президента Казахстана. Тлеуберди был послом республики в Малайзии, Индонезии, Швейцарии. С 2019 года возглавляет МИД Казахстана.Президент Казахстана распустил предыдущее правительство 5 января на фоне протестов, после этого все министры были исполняющими обязанности.Массовые протесты в Казахстане начались в первые дни 2022 года - жители городов Жанаозен и Актау на западе страны выступили против двукратного роста цен на сжиженный газ. Позже протесты распространились на другие города, в том числе на Алма-Ату, старую столицу и крупнейший город республики: там началось мародерство, боевики нападали на госучреждения, забирали оружие. В ответ власти ввели чрезвычайное положение по всей стране до 19 января и начали контртеррористическую операцию. По данным ООН, в ходе протестов в Казахстане получили ранения около 1 тысячи человек. По данным МВД республики, погибли 17 казахстанских силовиков, пострадали более 1,3 тысячи.

https://ria.ru/20220105/pravitelstvo-1766600386.html

https://ria.ru/20220106/benzin-1766739625.html

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

казахстан, в мире, мид казахстана, касым-жомарт токаев