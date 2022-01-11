https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767340094.html

Министр обороны Казахстана сохранил пост в новом правительстве

Министр обороны Казахстана сохранил пост в новом правительстве - РИА Новости, 11.01.2022

Министр обороны Казахстана сохранил пост в новом правительстве

Министр обороны Казахстана Мурат Бектанов сохранил свой пост в новом правительстве страны, говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T14:35

2022-01-11T14:35

2022-01-11T14:57

беспорядки в казахстане

казахстан

в мире

министерство обороны казахстана

касым-жомарт токаев

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НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны Казахстана Мурат Бектанов сохранил свой пост в новом правительстве страны, говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на его сайте.Мурат Бектанов окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Возглавлял департамент оперативного планирования Комитета начальников штабов министерства обороны Казахстана. С 2013 по 2016 годы командовал войсками регионального командования "Восток". С июня по сентябрь 2016 был первым заместителем начальника генерального штаба вооружённых сил Казахстана. Распоряжением президента Казахстана 28 сентября 2016 года был назначен главнокомандующим сухопутными войсками. А 31 августа 2021 года указом президента назначен министром обороны Казахстана.

https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767340182.html

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казахстан, в мире, министерство обороны казахстана, касым-жомарт токаев