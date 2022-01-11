https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767340094.html
Министр обороны Казахстана сохранил пост в новом правительстве
Министр обороны Казахстана сохранил пост в новом правительстве - РИА Новости, 11.01.2022
Министр обороны Казахстана сохранил пост в новом правительстве
Министр обороны Казахстана Мурат Бектанов сохранил свой пост в новом правительстве страны, говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:35
2022-01-11T14:35
2022-01-11T14:57
беспорядки в казахстане
казахстан
в мире
министерство обороны казахстана
касым-жомарт токаев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747966222_0:0:962:541_1920x0_80_0_0_3ffb1934ab8551764dc3f8ed74fb30f7.jpg
НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны Казахстана Мурат Бектанов сохранил свой пост в новом правительстве страны, говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на его сайте.Мурат Бектанов окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Возглавлял департамент оперативного планирования Комитета начальников штабов министерства обороны Казахстана. С 2013 по 2016 годы командовал войсками регионального командования "Восток". С июня по сентябрь 2016 был первым заместителем начальника генерального штаба вооружённых сил Казахстана. Распоряжением президента Казахстана 28 сентября 2016 года был назначен главнокомандующим сухопутными войсками. А 31 августа 2021 года указом президента назначен министром обороны Казахстана.
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767340182.html
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1f/1747966222_79:0:800:541_1920x0_80_0_0_cfd7c82f9f32163478d8e89770b9fd49.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
казахстан, в мире, министерство обороны казахстана, касым-жомарт токаев
14:35 11.01.2022 (обновлено: 14:57 11.01.2022)
Министр обороны Казахстана сохранил пост в новом правительстве
Министр обороны Казахстана Бектанов сохранил пост в новом правительстве