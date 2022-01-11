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Беспорядки в Казахстане
https://ria.ru/20220111/kazakhstan-1767340094.html
Министр обороны Казахстана сохранил пост в новом правительстве
Министр обороны Казахстана сохранил пост в новом правительстве - РИА Новости, 11.01.2022
Министр обороны Казахстана сохранил пост в новом правительстве
Министр обороны Казахстана Мурат Бектанов сохранил свой пост в новом правительстве страны, говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T14:35
2022-01-11T14:57
беспорядки в казахстане
казахстан
в мире
министерство обороны казахстана
касым-жомарт токаев
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НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны Казахстана Мурат Бектанов сохранил свой пост в новом правительстве страны, говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на его сайте.Мурат Бектанов окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Возглавлял департамент оперативного планирования Комитета начальников штабов министерства обороны Казахстана. С 2013 по 2016 годы командовал войсками регионального командования "Восток". С июня по сентябрь 2016 был первым заместителем начальника генерального штаба вооружённых сил Казахстана. Распоряжением президента Казахстана 28 сентября 2016 года был назначен главнокомандующим сухопутными войсками. А 31 августа 2021 года указом президента назначен министром обороны Казахстана.
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казахстан, в мире, министерство обороны казахстана, касым-жомарт токаев
14:35 11.01.2022 (обновлено: 14:57 11.01.2022)
 
Министр обороны Казахстана сохранил пост в новом правительстве

Министр обороны Казахстана Бектанов сохранил пост в новом правительстве

© Фото : пресс-служба министерства обороны КазахстанаМурат Бектанов
Мурат Бектанов - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© Фото : пресс-служба министерства обороны Казахстана
Мурат Бектанов
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НУР-СУЛТАН, 11 янв - РИА Новости. Министр обороны Казахстана Мурат Бектанов сохранил свой пост в новом правительстве страны, говорится в указе президента Касым-Жомарта Токаева, опубликованном на его сайте.
"Назначить:...Бектанова Мурата Карибаевича – министром обороны Республики Казахстан", - говорится в указе.
Мурат Бектанов окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище. Возглавлял департамент оперативного планирования Комитета начальников штабов министерства обороны Казахстана. С 2013 по 2016 годы командовал войсками регионального командования "Восток". С июня по сентябрь 2016 был первым заместителем начальника генерального штаба вооружённых сил Казахстана. Распоряжением президента Казахстана 28 сентября 2016 года был назначен главнокомандующим сухопутными войсками. А 31 августа 2021 года указом президента назначен министром обороны Казахстана.
Министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди на совместной с министром иностранных дел Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
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Беспорядки в КазахстанеКазахстанВ миреМинистерство обороны КазахстанаКасым-Жомарт Токаев
 
 
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