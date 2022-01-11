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Посольство в США отвергло заявления о дезинформации после встречи в Женеве
Посольство в США отвергло заявления о дезинформации после встречи в Женеве - РИА Новости, 11.01.2022
Посольство в США отвергло заявления о дезинформации после встречи в Женеве
Посольство России в США раскритиковало подход Вашингтона в переговорах и отвергло заявления американской стороны о том, что Москва может солгать про дискуссии в РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T06:08
2022-01-11T09:01
в мире
сша
москва
дженнифер псаки
вашингтон
россия
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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Посольство России в США раскритиковало подход Вашингтона в переговорах и отвергло заявления американской стороны о том, что Москва может солгать про дискуссии в Женеве.Ранее представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что Соединенные Штаты готовятся к тому, что Россия "станет распространять дезинформацию" об итогах переговоров о стратегической стабильности.Дипломаты подчеркнули, что подход США говорит о деградации культуры ведения переговоров."В свою очередь, ожидаем взаимной открытости и с американской стороны. Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям", — добавляется в сообщении.Москва и Вашингтон 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Встреча по стратегической безопасности продолжалась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались лишь на короткий ланч.Российскую делегацию возглавили заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американской руководила первый заместитель госсекретаря Шерман.Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Москва направила Вашингтону и его союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог с США ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.
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в мире, сша, москва, дженнифер псаки, вашингтон, россия
06:08 11.01.2022 (обновлено: 09:01 11.01.2022)
 
Посольство в США отвергло заявления о дезинформации после встречи в Женеве

Посольство России отвергло заявления США о дезинформации после переговоров в Женеве

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и первый заместитель госсекретаря Уэнди Шерман во время двусторонних переговоров по безопасности между США и Россией в Женеве
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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Посольство России в США раскритиковало подход Вашингтона в переговорах и отвергло заявления американской стороны о том, что Москва может солгать про дискуссии в Женеве.
Ранее представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что Соединенные Штаты готовятся к тому, что Россия "станет распространять дезинформацию" об итогах переговоров о стратегической стабильности.

"Решительно отвергаем подобные инсинуации. Российские официальные заявления полностью соответствуют действительности. Наша страна с самого начала демонстрировала максимальную транспарентность в том, что касается этого диалога", — говорится в заявлении посольства в Facebook.

Дипломаты подчеркнули, что подход США говорит о деградации культуры ведения переговоров.
"В свою очередь, ожидаем взаимной открытости и с американской стороны. Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям", — добавляется в сообщении.
Флаги РФ и США на фоне логотипа НАТО - РИА Новости, 1920, 10.01.2022
Вчера, 08:00
НАТО встает плечом к плечу против "русской геополитической экспансии"
Москва и Вашингтон 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Встреча по стратегической безопасности продолжалась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались лишь на короткий ланч.
Российскую делегацию возглавили заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американской руководила первый заместитель госсекретаря Шерман.
Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Москва направила Вашингтону и его союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.
США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог с США ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.
Проект договора о гарантиях безопасности между Россией и СШАПроект договора о гарантиях безопасности между Россией и США
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