https://ria.ru/20220111/insinuatsii-1767262100.html

Посольство в США отвергло заявления о дезинформации после встречи в Женеве

Посольство в США отвергло заявления о дезинформации после встречи в Женеве - РИА Новости, 11.01.2022

Посольство в США отвергло заявления о дезинформации после встречи в Женеве

Посольство России в США раскритиковало подход Вашингтона в переговорах и отвергло заявления американской стороны о том, что Москва может солгать про дискуссии в РИА Новости, 11.01.2022

2022-01-11T06:08

2022-01-11T06:08

2022-01-11T09:01

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сша

москва

дженнифер псаки

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ВАШИНГТОН, 11 янв — РИА Новости. Посольство России в США раскритиковало подход Вашингтона в переговорах и отвергло заявления американской стороны о том, что Москва может солгать про дискуссии в Женеве.Ранее представитель Белого дома Джен Псаки сказала, что Соединенные Штаты готовятся к тому, что Россия "станет распространять дезинформацию" об итогах переговоров о стратегической стабильности.Дипломаты подчеркнули, что подход США говорит о деградации культуры ведения переговоров."В свою очередь, ожидаем взаимной открытости и с американской стороны. Призываем коллег отказаться от безосновательных спекуляций в адрес своих партнеров по консультациям", — добавляется в сообщении.Москва и Вашингтон 9-10 января в Женеве провели консультации по предложениям России о гарантиях безопасности, после которого в Брюсселе состоится заседание Совета Россия — НАТО, а в Вене — консультации на площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.Встреча по стратегической безопасности продолжалась примерно 7,5 часа. Она проходила за закрытыми дверями, стороны прерывались лишь на короткий ланч.Российскую делегацию возглавили заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков и замглавы Минобороны Александр Фомин. Американской руководила первый заместитель госсекретаря Шерман.Поводом для переговоров послужил проект договора о гарантиях безопасности, который Москва направила Вашингтону и его союзникам в декабре. В частности, документ включает положения о взаимном неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга, об отказе от дальнейшего расширения НАТО за счет бывших советских республик и о сокращении числа военных учений.США еще до начала консультаций заявляли, что некоторые предложения неприемлемы. В Москве подчеркивали, что проект не носит ультимативного характера, но на односторонние уступки, тем более под давлением, Россия не пойдет. Рябков при этом не исключил, что диалог с США ограничится одной встречей и смысла продолжать его не будет, но это грозит новым витком конфронтации.

https://ria.ru/20220110/nato-1767054250.html

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в мире, сша, москва, дженнифер псаки, вашингтон, россия