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На Украине не зафиксировали перемещения российских войск у границы
На Украине не зафиксировали перемещения российских войск у границы - РИА Новости, 11.01.2022
На Украине не зафиксировали перемещения российских войск у границы
Украинские пограничники не наблюдают каких-либо перемещений российской техники или войск у границы в связи с объявленными военными учениями, сообщил во вторник... РИА Новости, 11.01.2022
2022-01-11T20:40
2022-01-11T20:40
в мире
украина
смоленская область
нато
вооруженные силы рф
россия
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КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Украинские пограничники не наблюдают каких-либо перемещений российской техники или войск у границы в связи с объявленными военными учениями, сообщил во вторник пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Андрей Демченко.Около трех тысяч военных Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщила во вторник пресс-служба ЗВО."Пограничники Украины продолжают усиленно нести службу на границе с РФ. Рядом с границей на сопредельной территории мы не наблюдаем перемещения техники или военнослужащих ВС РФ. В то же время мы учитываем в своей оперативно-служебной деятельности информацию, связанную с военными учениями в РФ", - цитирует Демченко агентство "Укринформ".Он также добавил, что на границе с Белоруссией ситуация спокойная. "Изменений, которые существенно влияли бы на состояние охраны границы, нет", - добавил он.Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
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в мире, украина, смоленская область, нато, вооруженные силы рф, россия
20:40 11.01.2022
 
На Украине не зафиксировали перемещения российских войск у границы

Украинские пограничники не зафиксировали движения российских войск у границы

© AP Photo / Inna VarenytsiaГраница Украины и России
Граница Украины и России - РИА Новости, 1920, 11.01.2022
© AP Photo / Inna Varenytsia
Граница Украины и России
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 янв - РИА Новости. Украинские пограничники не наблюдают каких-либо перемещений российской техники или войск у границы в связи с объявленными военными учениями, сообщил во вторник пресс-секретарь Госпогранслужбы страны Андрей Демченко.
Около трех тысяч военных Западного военного округа (ЗВО) приступили к боевой подготовке на общевойсковых полигонах в Воронежской, Белгородской, Брянской и Смоленской областях, сообщила во вторник пресс-служба ЗВО.
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"Пограничники Украины продолжают усиленно нести службу на границе с РФ. Рядом с границей на сопредельной территории мы не наблюдаем перемещения техники или военнослужащих ВС РФ. В то же время мы учитываем в своей оперативно-служебной деятельности информацию, связанную с военными учениями в РФ", - цитирует Демченко агентство "Укринформ".
Он также добавил, что на границе с Белоруссией ситуация спокойная. "Изменений, которые существенно влияли бы на состояние охраны границы, нет", - добавил он.
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Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в "агрессивных действиях", заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ. В МИД РФ ранее отмечали, что заявления Запада о "российской агрессии" и возможности помочь Киеву защититься от нее - это и смешно, и опасно.
При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и никого не должно волновать.
 
В миреУкраинаСмоленская областьНАТОВооруженные силы РФРоссия
 
 
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